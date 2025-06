Waffenparadies Österreich: 30 Schusswaffen pro 100 Bürger

Mit 30 Feuerwaffen pro 100 Einwohner zählt Österreich zu Europas bewaffnetsten Nationen. Nach einem Amoklauf in Graz mit zehn Toten flammt die Debatte neu auf.

Österreich zählt zu den bewaffnetsten Nationen Europas und belegt weltweit Rang 14 bei der Verbreitung von Schusswaffen. Nach Erhebungen des unabhängigen Forschungsprojekts „Small Arms Survey“ besitzen Österreicher im Durchschnitt 30 Feuerwaffen pro 100 Einwohner. Die Debatte um private Bewaffnung ist nach einem tragischen Amoklauf in einer Schule in Graz wieder entflammt. Bei dem Vorfall kamen zehn Menschen ums Leben, zwölf weitere wurden verletzt. Der 21-jährige Täter mit österreichischer Staatsbürgerschaft tötete sich anschließend selbst.

📍 Ort des Geschehens

„Die Menschen hier sagen, dass sie solche Ereignisse bisher nur im Fernsehen gesehen haben – in den USA, Deutschland oder Frankreich“, berichtete Al-Jazeera-Korrespondent Hashem Ahelbarra in einer Live-Schaltung aus Graz. „Sie hätten nie gedacht, dass so etwas in ihrem eigenen Land passieren könnte.“

Liberales Waffenrecht

Das österreichische Waffenrecht gilt im europäischen Vergleich als liberal. Während Maschinengewehre und Pumpguns verboten sind, können Revolver, Pistolen und halbautomatische Waffen von Personen ab 21 Jahren mit entsprechender Waffenbesitzkarte legal erworben werden. Für Gewehre und Schrotflinten benötigen Personen ab 18 Jahren lediglich eine Waffenlizenz, einen gültigen Jagdschein oder die Mitgliedschaft in einem traditionellen Schützenverein.

Neu erworbene Waffen müssen binnen sechs Wochen behördlich registriert werden. Grundsätzlich muss für den Erwerb ein Grund wie Sportschießen oder Selbstverteidigung angegeben werden. Eine psychologische Begutachtung kann verlangt werden, ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben.

In Österreich sind derzeit rund 1,5 Millionen Schusswaffen legal registriert, verteilt auf etwa 374.000 Personen. Dies entspricht etwa 17 registrierten Waffen pro 100 Einwohner. Die Differenz zu den häufig zitierten 30 Waffen pro 100 Einwohner ergibt sich aus Schätzungen, die auch nicht registrierte und illegale Waffen einbeziehen, wodurch Österreich im internationalen Vergleich eine der höchsten Waffendichten Europas aufweist.

Für den Erwerb von Faustfeuerwaffen ist in Österreich ein psychologischer Eignungstest verpflichtend, der von einem Psychologen durchgeführt wird und etwa 300 Euro kostet. Diese Regelung gilt jedoch nicht für den Erwerb von Langwaffen wie Schrotflinten, bei denen lediglich ein einwandfreier Leumund nachgewiesen werden muss; eine verpflichtende psychologische Begutachtung ist hier nicht vorgesehen.

Frühere Vorfälle

Die Geschichte der Massenschießereien in Österreich reicht mindestens bis 1981 zurück, als bei einem Anschlag mit Maschinengewehr und Bombe auf eine Synagoge zwei Menschen getötet und 30 verletzt wurden. Die Attacke richtete sich gegen Teilnehmer einer Bar-Mizwa-Feier (jüdische Feier zum Erreichen der religiösen Mündigkeit eines Jungen). Ein Jahr später wurden zwei in Jordanien und im Irak geborene Palästinenser dafür zu lebenslanger Haft verurteilt.

2013 tötete ein mutmaßlicher Wilderer drei Polizisten und einen Rettungssanitäter während einer Verfolgungsjagd nahe Annaburg. Der Täter wurde als Alois Huber identifiziert. Drei Jahre später erschoss ein Angreifer bei einem Konzert in Nenzing zwei Menschen und richtete sich anschließend selbst. Elf Personen wurden verletzt.

Laut lokalen Medien hatte der Täter Gregor Schallert vor der Tat einen heftigen Streit mit seiner Freundin. Bei einem Anschlag in Wien 2020, kurz vor Beginn eines Corona-Lockdowns, wurden vier Menschen getötet und 23 verletzt.

Der bewaffnete Angreifer wurde von der Polizei erschossen und von den Behörden als Sympathisant der Terrororganisation IS eingestuft.