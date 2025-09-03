365 statt 467 Euro: Mit diesem Trick umgehst du die Öffi-Preiserhöhung

Die Wiener Jahreskarte wird ab 2026 um satte 102 Euro teurer – doch mit einem cleveren Trick können Fahrgäste den alten Preis noch länger genießen.

Ab 2026 steigt der Preis für die Wiener Jahreskarte deutlich an. Statt der bisherigen 365 Euro werden Fahrgäste künftig 467 Euro bei einmaliger Zahlung entrichten müssen – ein Plus von 102 Euro. Dennoch gibt es Wege, die Preiserhöhung zumindest vorübergehend zu umgehen: Neukunden können sich bis Jahresende noch den aktuellen Tarif sichern. Auch Bestandskunden haben eine Option: Wer seine Jahreskarte nach sieben Monaten kündigt, zahlt lediglich eine „Tarifersatzleistung“ von etwa 30 Euro und kann anschließend eine neue Karte zum alten Preis bestellen. Diese Möglichkeit besteht online bis zum 10. Dezember 2025 und in den Wiener Linien-Shops bis zum 31. Dezember 2025.

⇢ Öffi-Tickets steigen – aber neue Rabatte für drei Gruppen verfügbar!



Neue ermäßigte Jahreskarten

Für junge Fahrgäste und bestimmte Personengruppen führen die Wiener Linien ab 2026 eine ermäßigte Jahreskarte für 300 Euro ein. Diese gilt für unter 26-Jährige, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen. In der digitalen Version kostet diese Karte sogar nur 294 Euro, wodurch diese Gruppen weiterhin deutlich günstiger unterwegs sind als mit dem bisherigen Regeltarif.

Kündigungsoptionen

Unter bestimmten Umständen ist eine vorzeitige Kündigung vor Ablauf der sieben Monate möglich. Dies gilt jedoch ausschließlich bei Umzug aus Wien, Arbeitsplatzverlust, Todesfall oder wenn ein externer Zahler wegfällt. Eine reguläre Kündigung zum Ende der Laufzeit bleibt für alle Nutzer kostenfrei.

⇢ Jetzt ist es fix: So hoch ist das Öffi-Jahresticket!



Bereits erworbene Fahrscheine zum aktuellen Tarif behalten ihre Gültigkeit. Einzel- und Tageskarten können noch bis zum 30. Juni 2026 im Wiener Öffentlichen Verkehrsnetz verwendet werden. Die gleiche Übergangsfrist gilt auch für Parkscheine.

Digitale Vergünstigungen

Mit der Tarifumstellung werden digitale Tickets vergünstigt angeboten. Die Jahreskarte kostet bei Online-Kauf 461 Euro statt 467 Euro. Einzelfahrscheine in der App oder im Webshop werden für 3 Euro statt 3,20 Euro erhältlich sein. Eine vollständige Übersicht aller neuen Tarife ist auf der Webseite der Wiener Linien verfügbar.

Nach dieser grundlegenden Preisanpassung plant die Stadt Wien eine kontinuierliche Tarifentwicklung. Die Wiener Linien haben gemeinsam mit der Stadt beschlossen, dass ab 2027 die Ticketpreise einer jährlichen Valorisierung unterliegen werden. Damit werden die Tarife künftig regelmäßig an die Inflation angepasst, um eine kontinuierliche und vorhersehbare Preisentwicklung zu gewährleisten.

⇢ Knaller: Schwarzfahren und Falschparken werden jetzt teurer!

