70-Jährige überlebt Schneebrett-Drama – 150-Meter-Horror im Steilhang

Trotz erheblicher Lawinengefahr wagte sich eine Gruppe ins freie Gelände. Für eine 70-jährige Tourengeherin endete das Abenteuer mit einem Rettungsflug.

Eine 70-jährige Skitourengeherin wurde am Donnerstagvormittag im freien Skiraum des Skigebiets Golm in Vorarlberg von einer Lawine erfasst und verletzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks galt in der Region die erhebliche Lawinenwarnstufe drei.

Die fünfköpfige Gruppe, der auch die verunglückte Seniorin angehörte, brach gegen 9:30 Uhr zu einer Skitour vom Skigebiet Golm auf. In etwa 2.000 Metern Seehöhe verließen die Wintersportler die gesicherten Pisten und wagten sich ins freie Gelände.

Lawinenabgang im Steilhang

Als die 70-Jährige als zweite Person in einen 35 Grad steilen Nordwesthang in Richtung „Verspala“ einfuhr, löste sich plötzlich ein Schneebrett. Die Alpinistin wurde von den Schneemassen mitgerissen und erst nach etwa 150 Metern am Ende der Lawine abgelagert, wo sie an der Oberfläche liegen blieb.

Bei dem Unfall zog sich die Frau eine Beinverletzung zu.

Ein Notarzthubschrauber musste angefordert werden, um die Verletzte aus dem unwegsamen Gelände zu bergen.