Minus 12 Grad und kein Strom: Härtester Winter für Ukrainer

Eisige Kälte, kein Strom, kaum Heizung: In Kiew kämpfen die Menschen mit Ziegelsteinen und Humor gegen den russischen Winterkrieg – während die Politik streitet.

In der Dreimillionenmetropole Kiew spitzt sich die humanitäre Lage dramatisch zu. Bei Temperaturen von minus zwölf Grad bewegen sich Einwohner vorsichtig über vereiste, ungeräumte Gehwege. Vor Geschäften brummen vereinzelt Notstromaggregate, während viele Lokale wie der Kaffeekiosk beim Grenzschutzgebäude im Dunkeln liegen. „Kaffee können wir nicht zubereiten. Nur Backwaren können wir verkaufen“, erklärt eine junge Mitarbeiterin den ausbleibenden Mittagsbetrieb.

Selbst in den noch funktionierenden Cafés ist die Stromversorgung unberechenbar. Kaum haben sich Kunden an der Kasse versammelt, fällt auch dort der Strom aus – ein Szenario, das seit Tagen zum tristen Alltag in Kiew gehört. Seit Herbst leiden die Ukrainer unter angekündigten Stromabschaltungen, nachdem russische Streitkräfte systematisch die Energieinfrastruktur ins Visier genommen haben, um die Widerstandskraft der Bevölkerung zu brechen. Nach den verheerenden Einschlägen ballistischer Raketen und Drohnen Ende vergangener Woche hat sich die Situation nochmals verschärft.

Besonders kritisch ist die Lage in den östlichen Stadtteilen Kiews, wo rund 6.000 Wohnblöcke mit mehreren hunderttausend Bewohnern tagelang ohne Strom und damit ohne Heizung auskommen mussten. Weitere russische Raketenangriffe haben mittlerweile auch den Westteil Kiews getroffen, sodass Notabschaltungen inzwischen stadtweit zur Regel geworden sind. Der elektrisch betriebene öffentliche Nahverkehr kommt nur stockend voran, grundlegende Alltagsaufgaben wie Wäschewaschen oder Kochen werden zum Problem. In den Hochhäusern stehen die Aufzüge still – für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen eine unüberwindbare Hürde.

Eiskalter Alltag

Bürgermeister Vitali Klitschko betont, dass die Mitarbeiter der Energieunternehmen rund um die Uhr an der Behebung der Schäden arbeiten. „Doch leider lebt Kiew gerade mit Notabschaltungen des Stroms“, gesteht er ein. Etwa 300 Wohnblöcke sind nach wie vor ohne Heizung, und selbst dort, wo die Fernwärme formal wiederhergestellt wurde, garantiert dies keine warmen Wohnungen. Viele Kiewer berichten von kaum lauwarm werdenden Heizkörpern und einstelligen Temperaturen in ihren Wohnräumen. Findige Bewohner mit Gasherden behelfen sich, indem sie Ziegelsteine erhitzen und in Handtücher gewickelt als improvisierte Wärmequellen nutzen.

In den sozialen Netzwerken teilen zahlreiche Kiewer ihre Alltagserfahrungen und sprechen sich gegenseitig Mut zu. „Wir sind auf den Kanaren. Wir sind auf den Malediven“, scherzt Taras Nesterenko auf TikTok, während er mit Mütze und dickem Pullover unter einer Bettdecke ausharrt. „Der Aufzug funktioniert nicht.“ In seiner Wohnung herrschten 13 Grad, seit mehr als zehn Stunden gebe es keinen Strom. Seine Frau äußert einen bescheidenen Wunsch: „Ich möchte die Waschmaschine anschalten.“

Anders als in anderen ukrainischen Städten sind die Kiewer auf die prekäre Situation vorbereitet. Bereits im ersten Kriegswinter erlebten sie massive Angriffe auf die Energieversorgung, weshalb viele Haushalte inzwischen mit Generatoren, Ladestationen, Akkus, Kerzen und Campingkochern ausgestattet sind. Die Mobilfunkbetreiber müssen ihre Netze für mindestens zehn Stunden ohne externe Stromversorgung aufrechterhalten können. Staatlich eingerichtete „Punkte der Unbeugsamkeit“ – in Kiew gibt es über 1.200 davon – ermöglichen das Aufladen von Mobiltelefonen, bieten Internetzugang und einen warmen Ort für eine Tasse Tee.

Politischer Konflikt

Für die Schüler der ukrainischen Hauptstadt hat Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko Ferien bis zum 1. Feber angeordnet. Die kriegsbedingte nächtliche Ausgangssperre wurde gelockert, sodass Bürger die gesamte Nacht in einem der Aufwärmpunkte verbringen dürfen. In besonders betroffenen Stadtteilen stehen zusätzlich 45 Aufwärmzelte des Kiewer Zivilschutzes bereit. „Einzig während Luftalarmen stellen wir unsere Arbeit ein“, erläutert Pawlo Petrow vom Kiewer Zivilschutz.

Inmitten der dramatischen Versorgungslage sieht sich Bürgermeister Klitschko scharfer Kritik von Präsident Wolodymyr Selenskyj ausgesetzt. „Besonders schwer ist die Situation in Kiew. Die Stadtregierung hat Zeit verloren“, bemängelte der Staatschef. Das Eingreifen der Zentralregierung deutet auf ein Wiederaufflammen des langjährigen politischen Konflikts zwischen Selenskyj und Klitschko hin. Der Bürgermeister weist die Anschuldigungen entschieden zurück und spricht von Manipulationen und „offenkundiger Unwahrheit“. Mit Blick auf die kommenden Wochen warnt Klitschko: „Der Frost wird laut Prognose noch gut drei Wochen anhalten.“

Vor dem Frühling dürfte Kiew kaum aus der akuten Krisensituation herauskommen – zumal der nächste russische Infrastrukturangriff vermutlich nicht lange auf sich warten lassen wird.