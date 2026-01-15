Kältetod auf Wiens Straßen: Zwei Obdachlose trotz Notquartier-Angebot erfroren

Trotz intensiver Bemühungen der Sozialarbeiter und ausreichender Notschlafplätze sind zwei obdachlose Männer in Wien verstorben. Die eisigen Temperaturen verschärften ihre Lage dramatisch.

Zwei obdachlose Männer sind in Wien verstorben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wobei die Identität eines der Verstorbenen noch nicht geklärt werden konnte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag gegenüber der APA bestätigte.

Die Verstorbenen waren den Sozialarbeitern bekannt. Laut Fonds Soziales Wien (FSW) gab es wiederholt Kontaktversuche, doch die Männer lehnten die Unterbringung in Notschlafstellen ab. „Es macht uns tief betroffen, dass die beiden obdachlosen Männer verstorben sind“, erklärte Markus Hollendohner, Leiter der Obdach- und Wohnungslosenhilfe im FSW. „Die eisigen Temperaturen der letzten Tage haben das Leben auf der Straße noch einmal verschärft. Leider ist es nicht immer möglich, dass die betroffenen Menschen auch Hilfe annehmen können, die Gründe dafür sind vielfältig“, fügte er hinzu und sprach den Streetworkern seinen Dank aus.

Kältetelefon rettet Leben

Auch Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner zeigte sich erschüttert: „Wir sind sehr betroffen und traurig“, schrieb er auf Facebook. Im Gespräch mit der APA verwies er auf die Bedeutung des Kältetelefons, das in diesem Winter bereits 8.000 Anrufe verzeichnete – zuletzt bis zu 350 täglich. „Dadurch konnten wir gemeinsam mit euch, Rettung und Polizei dutzende obdachlose Menschen in den letzten drei Wochen vor dem Kältetod retten“, so Schwertner auf Facebook.

Er bat eindringlich, das Kältetelefon unter 01/480 45 53 weiterhin zu nutzen. Alternativ können Meldungen über die KälteApp des FSW in nur drei Schritten ohne Registrierung abgegeben werden, woraufhin Straßensozialarbeiter die Betroffenen aufsuchen. Allein im Jänner gingen 460 solcher Meldungen ein. Bei medizinischen Notfällen steht die Rettung unter 144 zur Verfügung.

In den vergangenen Wochen kam es laut Schwertner mehrfach zu kritischen Situationen. „In mehr als einem Dutzend Fälle haben wir buchstäblich in letzter Minute dank Hinweise über das Kältetelefon“ Obdachlose noch rechtzeitig gefunden und ins Krankenhaus einliefern lassen, „teilweise mit einer Körpertemperatur von 34 Grad“, berichtete er. Diese Personen konnten medizinisch stabilisiert werden. „In mehreren 100 Fällen haben wir Menschen in Notquartiere vermitteln können“, ergänzte der Caritas-Direktor.

Ausreichend Notquartiere

Sowohl Schwertner als auch der FSW betonen, dass ausreichend Schlafplätze zur Verfügung stehen, deren Anzahl kürzlich nochmals erhöht wurde. Wien verfügt über rund 1.000 Schlafplätze im Rahmen der städtischen Winternothilfe, darunter 13 Notquartiere und drei Wärmestuben, die bis Ende April geöffnet bleiben. „Es wird alles unternommen, dass niemand abgewiesen werden muss“, versicherte Schwertner.

Er wies jedoch darauf hin, dass es verschiedene Gründe gibt, warum manche Menschen dennoch im Freien übernachten – etwa psychische Erkrankungen, negative Erfahrungen oder Schwierigkeiten, mit vielen anderen Personen in einem Raum zu schlafen.

Der letzte bekannte Fall eines Kältetods in Wien liegt einige Jahre zurück. Im Dezember 2019 wurde ein irakischer Asylwerber tot in Wien-Ottakring aufgefunden – er war erfroren.

Die Kältewelle in Wien hält weiterhin an. Für die kommende Woche werden Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt prognostiziert. Schwertner warnt, dass auch bei Temperaturen um null Grad obdachlose Menschen an Unterkühlung sterben können.

„Ruft uns weiterhin an“, appelliert der Caritas-Direktor. Die Streetworker versorgen die Betroffenen mit winterfesten Schlafsäcken, Isomatten, warmer Kleidung und heißem Tee und begleiten sie anschließend in Notquartiere.