Lawinengefahr steigt rasant – Warnstufe 3 ausgerufen

Neuschnee, Wind und ein problematischer Aufbau der Schneedecke sorgen für erhöhte Alarmbereitschaft in Tirol. Ab Freitag gilt im Westen Warnstufe 3.

Im Westen Tirols wird ab Freitag eine erhebliche Lawinengefahr herrschen. Der Lawinenwarndienst des Landes stufte die Situation am Donnerstag auf Warnstufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala ein. Ursächlich für die angespannte Lage sind Neuschnee, Wind und ein problematischer Aufbau der Schneedecke. Für den Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitag prognostizieren die Experten in dieser Region Neuschneemengen von bis zu 30 Zentimetern.

Behördliche Warnungen

Die für Sicherheit zuständige Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) unterstrich die Bedeutsamkeit der Warnstufe 3 im westlichen Landesteil: „Aufgrund der aktuellen Lawinensituation gilt besondere Vorsicht.“ Sie riet Wintersportlern dringend, sich „vorab über die genauen Gefahrenstellen informieren“ und „Touren sorgfältig planen“. Vom Lawinenwarndienst mahnte Christoph Mitterer zur Zurückhaltung und empfahl, „defensiv unterwegs zu sein und zum Beispiel steile Schattenhänge zu meiden“, da die Mehrheit der Lawinenunfälle bei Warnstufe 3 verzeichnet wird.

Regionale Unterschiede

In den übrigen Gebieten Tirols bleibt die Situation entspannter. Dort gelten ab Freitag die niedrigeren Gefahrenstufen 2 (mäßige Gefahr) beziehungsweise 1 (geringe Gefahr). Allerdings könnte sich die Lawinenlage aufgrund der vorhergesagten Schneefälle bis zum Sonntag möglicherweise noch verschärfen, wie die Experten mitteilten.

