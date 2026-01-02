Polarluft bringt Schnee-Chaos: Höchste Alarmstufe in drei Bundesländern

Eine Kaltfront aus dem Norden bringt Österreich zum Wochenende winterliche Verhältnisse. Das Tiefdruckgebiet „TIZIAN“ führt am Freitag polare Luftmassen in den Alpenraum und sorgt entlang der Nordalpen für Neuschnee. Für Oberösterreich, Vorarlberg und Tirol wurde die höchste Unwetter-Alarmstufe ausgerufen, da dort mit intensiven Schneefällen zu rechnen ist. Auch Niederösterreich und Salzburg müssen mit Schneefall rechnen, während in Wien vor allem starke Windböen erwartet werden.

Der Freitag beginnt in den Alpen teilweise sonnig, während andernorts überwiegend Wolken das Himmelsbild prägen. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Bewölkung in großen Teilen des Landes, nur im Süden und Südosten zeigt sich gelegentlich die Sonne. In den nördlichen Landesteilen und später auch entlang der Nordalpen fällt Schnee, in den tiefsten Lagen vermischt mit Regen. Nördlich der Alpen macht sich ein lebhafter bis kräftiger Westwind bemerkbar, der in Böen stürmisch ausfallen kann. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus einem und plus sieben Grad.

Wochenendprognose

Am Samstag herrschen im Westen und Norden zunächst trübe Bedingungen, wobei es in den Nordalpen anfangs noch leicht schneit. Anschließend wird das Wetter freundlicher. Die meisten Sonnenstunden verzeichnen Osttirol und Kärnten sowie der Nordosten des Landes, während das Mühlviertel überwiegend bewölkt bleibt. Im äußersten Südosten ziehen am Abend Wolken auf, gegen Tagesende können dort vereinzelt Schneeflocken fallen. Am Alpenostrand weht ein mäßiger bis lebhafter Nordwestwind mit kräftigen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus drei und plus fünf Grad.

Der Sonntag startet im Norden sowie von Unterkärnten bis ins Südburgenland mit Bewölkung, während in den Alpen häufig die Sonne scheint. Im Süden klart es im Tagesverlauf rasch auf, ganz im Norden halten sich die Wolken etwas länger. Ein mäßiger bis lebhafter Westwind begleitet den Tag. Die Temperaturen sinken weiter ab und erreichen maximal nur noch Werte zwischen minus sieben und plus drei Grad.

Winterliche Kälte

Nach einer ausgesprochen kalten Nacht mit teils strengem Frost dominiert am Montag überwiegend sonniges Wetter. Vereinzelt kann es anfangs zu Nebelfeldern kommen, im Südosten zeigen sich auch dichtere Wolken. Später ziehen hohe Schleierwolken durch, insgesamt bleibt es jedoch freundlich und niederschlagsfrei. Bei nur noch schwachem Wind steigen die Temperaturen meist nicht über minus sieben bis null Grad, lediglich in der Thermenregion vom Alpenostrand bis nach Wien sind noch leichte Plusgrade möglich.

Zum Wochenende setzt sich zunehmend trockenes und ruhiges Winterwetter durch.

