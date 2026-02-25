76 Euro sparen: Dieser Stromanbieter senkt bald die Preise

Strom wird günstiger – und ein weiterer Anbieter zieht nach. Ab Mai gilt bei der Energie AG ein neuer Tarif mit garantiertem Festpreis.

Mit der Energie AG senkt nun ein weiterer Anbieter seine Strompreise. Das oberösterreichische Energieunternehmen bringt ab 4. Mai 2026 den neuen Tarif „Feel Good Energie für alle“ auf den Markt – zu einem Arbeitspreis von 10 Cent netto beziehungsweise 12 Cent brutto pro Kilowattstunde. Das Angebot steht laut einer Mitteilung vom Mittwoch allen Kundinnen und Kunden offen, unabhängig vom Alter.

Der Preis ist ab Lieferbeginn für einen Zeitraum von zwölf Monaten garantiert. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden ergibt sich im Vergleich zum bisherigen Tarif „Ökostrom Loyal“ eine Ersparnis von rund 76 Euro pro Jahr. Der Wechsel in das neue Produkt ist ab 4. Mai über das Online-Portal der Energie AG möglich, eine Voranmeldung auf der Website ist bereits jetzt verfügbar.

Schon im September 2025 hatte die Energie AG mit „Feel Good Energie“ einen speziellen Tarif für Kundinnen und Kunden zwischen 18 und 28 Jahren eingeführt. Auch in diesem Modell liegt der Arbeitspreis bei 10 Cent netto – ergänzt durch einen besonders niedrigen Grundpreis für junge Nutzerinnen und Nutzer.

Verbunds Preissenkung

Bereits vor dieser Ankündigung hatte der Verbund eine deutliche Preissenkung bekanntgegeben. Unter dem Namen „V-Strom Österreich“ gilt dort ab 1. März 2026 ein Arbeitspreis von 9,5 Cent netto pro Kilowattstunde, was 11,40 Cent brutto entspricht. Gegenüber dem bisherigen Preis von 12,50 Cent netto bedeutet das einen Nachlass von 3 Cent, hinzu kommt ein monatlicher Grundpreis von 3,99 Euro netto.

Das Verbund-Angebot ist auf zwölf Monate befristet und läuft danach automatisch in den regulären Tarif ohne Rabatt über. „V-Strom Österreich“ richtet sich an Privathaushalte, Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe mit einem Jahresverbrauch von bis zu 100.000 Kilowattstunden. Bestehende Kundinnen und Kunden müssen dem Tarifwechsel aktiv zustimmen; Neukunden können einsteigen, sofern keine laufende Vertragsbindung dem entgegensteht.

Schitters Ansage

Energie-AG-Chef Leonhard Schitter betont, man senke die Konditionen immer dann, wenn es wirtschaftlich machbar sei. Der neue Tarif bringe einen deutlichen Preisvorteil und spürbare Entlastung.

Auch Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner verweist darauf, dass der oberösterreichische Landesenergieversorger neben Investitionen in die Energiewende auch für günstige Strompreise sorgen wolle.