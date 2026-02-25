Spiropali kündigt Regierungsgipfel von Albanien und Kosovo an

Die albanische Außenministerin Elisa Spiropali hat bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kosovarischen Außenminister Glauk Konjufca ein bilaterales Regierungstreffen zwischen Albanien und dem Kosovo in Aussicht gestellt. Im Mittelpunkt des geplanten Zusammenkommens sollen sowohl bereits bestehende Vereinbarungen als auch die Möglichkeit neuer Abkommen stehen.

„Wir haben auch über das gemeinsame Treffen der beiden Regierungen gesprochen und sind der festen Überzeugung, dass es an der Zeit ist, bis 2026 ein gemeinsames Treffen in Albanien oder im Kosovo abzuhalten, bei dem alle bisher unterzeichneten Abkommen, Bereiche von gemeinsamem Interesse, alle Sektoren und alle unsere Prioritäten zwischen den beiden Regierungen, die derzeit umgesetzt werden, sowie die Möglichkeiten für neue Abkommen erörtert werden“, erklärte Spiropali.

Gemeinsame Treffen

Historisch gesehen blicken beide Länder auf eine rege Praxis solcher Regierungskonsultationen zurück: Acht gemeinsame Treffen wurden bislang abgehalten, zuletzt im Juni 2022. Ein für den 14. Juni 2023 anberaumtes neuntes Treffen scheiterte jedoch, nachdem die albanische Seite die Veranstaltung einseitig absagte.

In Summe wurden im Rahmen dieser Zusammenkünfte mehr als 90 Abkommen unterzeichnet.