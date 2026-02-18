Energiewende: Österreichs größter Windpark eröffnet

Im Burgenland dreht sich die Energiewende: Der größte Windpark Österreichs liefert jetzt Strom für 70.000 Haushalte – zu einem Preis, der europaweit Maßstäbe setzt.

In Neusiedl am See und Weiden im Burgenland ist Österreichs größter Windpark ans Netz gegangen. Mit 23 modernen Windrädern erzeugt die Anlage jährlich 251 Millionen Kilowattstunden Strom – genug für die Versorgung von etwa 70.000 Haushalten. Ein besonderes Merkmal des Projekts ist der garantierte Strompreis von 10 Cent pro Kilowattstunde über 20 Jahre für Mitglieder des Fanclubs Burgenland Energieunabhängig.

Bei der offiziellen Inbetriebnahme am Mittwoch betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die Einzigartigkeit dieses Angebots in Europa. Der Windpark sei ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur bilanziellen Energieunabhängigkeit des Burgenlands bis 2030. Als Teil des „Project Tomorrow“ stelle die Anlage ein europäisches Leuchtturmprojekt dar, das in Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank realisiert wurde.

Effiziente Modernisierung

Der Vorstandsvorsitzende der Burgenland Energie, Stephan Sharma, hob die ökologischen Vorteile des Projekts hervor. Am Standort wurden 44 ältere Windkraftanlagen durch 23 leistungsstärkere Modelle ersetzt. Trotz Halbierung der Anlagenzahl konnte die Stromproduktion verdoppelt werden.

Sharma bezeichnete das Vorhaben als Gemeinschaftsleistung verschiedener Akteure – von der Bundes- und Landespolitik über Bürgermeister und Umweltorganisationen bis hin zu lokalen Unternehmen und Bürgern. Das Projekt demonstriere, dass Österreich seine Energieabhängigkeit vom Ausland reduzieren könne, die derzeit noch bei 60 Prozent liege.

Von der Planung bis zur Fertigstellung vergingen lediglich drei Jahre. Die neuen Anlagen sollen mindestens zwei Jahrzehnte Strom für die Region produzieren.

Zukunftspläne

Sharma kündigte zudem an, dass in den kommenden Monaten ein Agri-Photovoltaikpark die bestehende Windkraftanlage ergänzen werde. Durch das Angebot „Burgenland Strom“ könnten sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen langfristig vom festen Strompreis profitieren.

Die hohe Nachfrage nach diesem Beteiligungsmodell zeige, dass die Einbindung der Bevölkerung in solche Projekte auf großes Interesse stoße.

Infrastrukturminister Peter Hanke unterstrich die Bedeutung des Windparks für die österreichische Industriestrategie. Besonders in den Wintermonaten sei Österreich bei der Stromversorgung auf Importe angewiesen. Die Windkraft, die gerade in dieser Jahreszeit besonders ergiebig sei, trage wesentlich zur Versorgungssicherheit bei.

Der Minister betonte, dass das Projekt nicht nur heimischen Strom für die österreichische Industrie liefere, sondern auch regionale Wertschöpfung generiere und Arbeitsplätze sichere.