Trotz Waffenverbot: 18-Jähriger schlägt zu – Mädchen mit Machete verletzt

Trotz bestehendem Waffenverbot schlug ein 18-Jähriger zu. Nach dem Angriff auf einen 20-Jährigen klickten die Handschellen – der Täter ist geständig.

Ein 18-Jähriger, dem bereits ein Waffenverbot auferlegt worden war, wurde nach einem tätlichen Angriff festgenommen. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch bekannt gab, hatte der junge Mann einen 20-jährigen Kontrahenten mit Faustschlägen attackiert. Bei seiner Befragung zeigte sich der Beschuldigte geständig und wurde anschließend in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt.

Verletzte versorgt

Das bei dem Vorfall verletzte Mädchen wurde vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert und dort ambulant versorgt.

Der zweite verletzte Teenager suchte selbständig ärztliche Hilfe im Krankenhaus auf.

