Mit Messer und 1,94 Promille: Ampel-Streit eskaliert zur Verfolgungsjagd

Mit 1,94 Promille und gezücktem Messer verfolgte ein Autofahrer seinen Kontrahenten durch Floridsdorf. Der aggressive Verkehrsstreit endete mit einer Festnahme.

Im Wien-Floridsdorf Berufsverkehr kam es zu einer bedrohlichen Situation zwischen zwei Autofahrern. Ein 29-jähriger Österreicher geriet mit einem 37-Jährigen in Streit, als beide Fahrzeuge an einer Ampel hielten. Nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch zückte der jüngere Mann ein Messer und bedrohte sein Gegenüber. Der 37-Jährige versuchte, sich durch Weiterfahren aus der gefährlichen Lage zu befreien, wurde jedoch vom Angreifer verfolgt. Der 29-Jährige versuchte mehrfach, das Fahrzeug des Kontrahenten abzudrängen, wobei er dessen Auto beschädigte.

Polizeiliche Maßnahmen

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich der Verdächtige bereits entfernt. Die Beamten konnten jedoch seine Identität feststellen und nahmen ihn kurz darauf an seiner Wohnadresse fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Das bei der Auseinandersetzung verwendete Messer wurde im Fahrzeug des Mannes sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Nötigung gegen den 29-Jährigen an.

Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.