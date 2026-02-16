Närrisches Finale: Wiener Restaurant verschenkt Faschingskrapfen!

Süße Verführung zum Faschingsfinale: Während Krapfen längst zum Trendprodukt avanciert sind, lockt ein Wiener Schnitzelrestaurant mit kostenlosem Naschwerk.

Der Faschingsdienstag gilt vielen als humorvollster Tag des Jahres und markiert mit Verkleidungen, süßem Gebäck und festlichen Umzügen den krönenden Abschluss der närrischen Zeit. Als finaler Tag des Faschings repräsentiert er den Höhepunkt dessen, was oft als „fünfte Jahreszeit“ bezeichnet wird. Zahlreiche Menschen nutzen diesen Tag bewusst für ausgelassene Feierlichkeiten, bevor mit dem darauffolgenden Aschermittwoch die Fastenperiode beginnt. Diese Zeit steht traditionell im Zeichen der Enthaltsamkeit – sei es bei alkoholischen Getränken, Fleischkonsum oder durch generell bewusstere Lebensführung. In der modernen Interpretation des Fastens verzichten viele auch auf digitale Ablenkungen wie Smartphones, Naschereien oder Social-Media-Aktivitäten.

Krapfen-Tradition

In kulinarischer Hinsicht dominieren Krapfen als unbestrittene Symbole dieser Festlichkeit. Ihre historische Bedeutung erklärt sich durch ihren nahrhaften Charakter, der früher als ideale Stärkung vor der entbehrungsreichen Fastenzeit diente. Die Komposition des Krapfens vereint alle Eigenschaften eines perfekten Gebäcks: eine knusprige Außenschicht umhüllt ein weiches Inneres, dessen neutraler Teig sich mit nahezu jeder Füllung harmonisch verbindet.

Die klassische Variante mit Marillenmarmelade und feinem Puderzucker gehört zum Februar ebenso selbstverständlich wie bunte Kostüme und Konfettiregen. Mittlerweile hat sich der Krapfen jedoch vom reinen Faschingsgebäck zu einem regelrechten Trendprodukt entwickelt. Bäckereien überbieten sich mit innovativen Kreationen – von fruchtig-frischen über schokoladige Varianten bis hin zu herzhaften Alternativen mit Leberkäse oder veganen Optionen.

Gratis-Angebote

Einige Gastronomiebetriebe bieten das beliebte Gebäck sogar ohne Berechnung an – darunter das Wiener Schnitzelrestaurant Meissl & Schadn am Schubertring in Wien-Innere Stadt.

Dort werden am 17. Februar zwischen 10 und 12 Uhr frisch zubereitete Krapfen kostenfrei verteilt.