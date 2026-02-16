Totaler X Blackout: Soziales Netzwerk plötzlich weltweit verschwunden!

Digitaler Blackout bei X: Der Kurznachrichtendienst war am Montagnachmittag plötzlich für zahlreiche Nutzer nicht mehr erreichbar – ein internationaler Ausfall ohne Vorwarnung.

Der Kurznachrichtendienst X kämpfte am Montagnachmittag mit massiven technischen Problemen. Zahlreiche Nutzer verloren plötzlich den Zugriff auf die beliebte Kommunikationsplattform. Die Störungsmeldungen häuften sich ab kurz vor 15 Uhr auf dem Portal „allestörungen.at“, wo binnen kürzester Zeit Hunderte Nutzer ihre Probleme dokumentierten.

⇢ Mind the gap“: Neue U-Bahn-Waagons bereits defekt



Weltweite Ausfälle

Die technische Panne beschränkte sich nicht auf Österreich – auch aus Deutschland und den USA wurden gleichartige Zugangsschwierigkeiten gemeldet. Sowohl die genaue Ursache der Störung als auch deren voraussichtliche Dauer blieben zunächst im Dunkeln.