Erstickungsgefahr! Hofer stoppt Verkauf von Kinder-Kostüm

Gefährliche Faschingsverkleidung: Ein Marienkäfer-Kostüm für die Kleinsten könnte zur tödlichen Falle werden. Die AGES schlägt Alarm.

Die AGES hat kurz vor Ende der Faschingssaison eine dringende Warnung herausgegeben. Ein Marienkäfer-Kostüm für Kinder muss aus dem Verkehr gezogen werden. Wie Hofer am Montag bekannt gab, betrifft der Rückruf die Verkleidung der Marke Lily & Dan in der Größe XS.

Die betroffenen Artikel waren zwischen dem 9. Februar und dem vergangenen Freitag in sämtlichen österreichischen Hofer-Filialen erhältlich. Der Grund für den Rückruf ist alarmierend: Es besteht Erstickungsgefahr. Die Naht des Klettverschlusses an der Vorderseite des Kostüms kann reißen, wodurch sich kleine Teile lösen können, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten.

Rückgabe möglich

Verbraucher werden dringend aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht mehr zu verwenden und „das Karnevalskostüm von Kleinkindern fernzuhalten“. Der Umhang kann in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden, wobei der Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs vollständig erstattet wird.

