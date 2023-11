79-Jährige bereist ganze Welt: Reise endet in Serbien

Mit 79 Jahren hat Luiza Yu ein außergewöhnliches Ziel erreicht: Sie hat alle 193 Länder der Welt bereist. Ihr letztes Reiseziel, das sie auf ihrer beeindruckenden Liste abhaken konnte, war Serbien.

Luiza Yu, eine 79-jährige Frau mit einem außergewöhnlichen Ziel, hat es geschafft, alle Orte auf der Welt zu bereisen. Ihr letztes Reiseziel, das sie auf ihrer beeindruckenden Liste abhaken konnte, war Serbien. Ein Banner am Flughafen begrüßte sie mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch, Luiza, du hast alle Länder der Welt bereist, dein letztes Land ist Serbien.

Am Flughafen warteten auch Ballons in Form der Nummer 193 auf sie – genau die Anzahl aller Länder der Welt. Luiza konnte ihre Begeisterung und ihren Stolz, ein solches Ziel in ihrem Alter erreicht zu haben, nicht verbergen.

Luizas Reiseabenteuer wurden in einem Video dokumentiert, dessen Beschreibung lautete: „Du bist die größte Inspiration, wir sind sehr stolz auf dich“. Diese Worte spiegeln die Bewunderung wider, die Luiza in den sozialen Medien hervorgerufen hat.

Viele User kommentierten, dass sie gerne so wie sie sein würden. „Bis heute hatte ich kein Idol, aber jetzt habe ich eins“, „Herzlichen Glückwunsch, du bist eine große Inspiration“, „Willkommen in unserem schönen Land, genieße es“, „Königin! Das schönste Geschenk des Lebens ist es, die Welt in der Hand zu haben!“, sind nur einige der Kommentare, die Luiza auf ihrer Reise begleiteten.

Luiza Yu ist mehr als nur eine Reisende. Sie ist eine Inspiration und ein Vorbild für viele Menschen, die davon träumen, die Welt zu sehen.