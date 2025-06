87-Jährige überfährt Mann auf Zebrastreifen – Opfer im Spital

Auf einem Schutzweg in Zams wurde ein 38-Jähriger von einer betagten Autofahrerin erfasst. Der Fußgänger musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 38-jähriger Fußgänger in Zams in Tirol bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 87-jährige Autofahrerin erfasste den Mann, als dieser einen Schutzweg überquerte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachten Rettungskräfte den Verletzten ins Krankenhaus Zams.

Unfallhergang unklar

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Zams im Bezirk Landeck. Warum die betagte Lenkerin den Fußgänger auf dem Schutzweg übersah, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Beide Unfallbeteiligten stammen aus der Region.

