Ab 2025: Das ändert sich für dich beim Hofer-Einkauf

Im Zuge der Anpassung an moderne Kundenbedürfnisse und der Herausforderung eines allgegenwärtigen Personalmangels stellt der österreichische Lebensmitteldiskonter Hofer, ein Zweig der deutschen Aldi Süd Gruppe, eine markante Innovation in seinen Verkaufsstellen vor. Bis zu 200 seiner 540 Filialen in Österreich sollen bis 2025 mit Self-Checkout-Kassen ausgestattet werden.

Horst Leitner, Chef der Hofer KG, verweist auf die Initiative als Antwort auf die Kundenpräferenz für zeitsparende Einkaufsoptionen und als strategische Maßnahme gegen die Personalrekrutierungsschwierigkeiten im Einzelhandel. „Mich wundert immer, dass das in Österreich so wenig verwendet wird“, erklärte Leitner. Im Gegensatz dazu funktioniert es in anderen Ländern bereits gut und wird von den Kunden besser angenommen, als zunächst erwartet.

Wenig Begeisterung für längere Öffnungszeiten

Trotz der Forderung einiger Stimmen im Einzelhandel, die Öffnungszeiten zu erweitern, sieht Leitner keine substantielle Nachfrage seitens der Kundschaft dafür. Die derzeitigen Schließzeiten um 19 Uhr in ländlichen Regionen und 20 Uhr in Wien scheinen den Bedürfnissen der meisten Kunden zu entsprechen. Dies spiegelt eine Veränderung in den Konsumgewohnheiten wider, die durch die Coronapandemie beschleunigt wurde und auch den Personalmangel im Sektor widerspiegelt. Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti hatte sich vor kurzem für eine Ausweitung der Öffnungszeiten von 72 auf 80 Stunden pro Woche ausgesprochen.

Strukturelle Anpassungen und Zukunftspläne

Hofer erzielte 2023 einen Jahresumsatz von rund 4,9 Milliarden Euro, welcher 6,5 Prozent über dem Vorjahr liegt. Der Diskonter, mit etwas 12.000 Mitarbeitern, sieht im Bio-Sektor, der aktuell 10 Prozent des Umsatzes ausmacht, sowie in der Expansion des Frische- und Convenience-Bereichs weiteres Wachstumspotenzial. Zugleich wird eine Wiederbelebung des Non-Food-Segments angestrebt, das in der Vergangenheit bis zu einem Viertel des Umsatzes beitrug, heute jedoch nur noch rund 10 Prozent ausmacht.

Engagement für Umwelt und Gesellschaft

Mit Blick auf die Zukunft plant Hofer auch, seine sozialen und ökologischen Initiativen auszuweiten. Dazu gehört die Ausstattung von 360 Filialen mit Pfandmaschinen als Vorbereitung auf das neue Pfandsystem für Einweggetränkeflaschen und -dosen, das 2025 eingeführt wird. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien setzt das Unternehmen große Schritte, einschließlich der Investition in Photovoltaik-Anlagen auf den Filialdächern und der Installation von Elektroauto-Ladestationen.

Verantwortungsvoller Fleischkonsum

Ein weiteres relevantes Thema ist die angekündigte freiwillige Tierhaltungsform-Kennzeichnung für Fleisch. Hofer bekennt sich dazu, diese Maßnahme zu unterstützen, um den Konsumenten eine bewusste Wahl zu ermöglichen. Bis 2030 zielt das Unternehmen darauf ab, nur noch Fleisch aus höheren Tierhaltungsformen anzubieten, wobei Leitner darauf hinweist, dass dies wahrscheinlich mit höheren Kosten verbunden sein werde.

Hofer zeigt sich als ein Unternehmen, das aktiv auf die sich wandelnden Bedürfnisse und Erwartungen seiner Konsumenten eingeht und dabei sowohl soziale als auch ökologische Verantwortung übernimmt.