Ab 5. Dezember geht es los: „Energiebonus 22“ beantragen

Steigende Energiekosten bringen viele Wienerinnen und Wiener an den Rand der Verzweiflung, horrende Rechnungen machen oft ratlos. Mit dem neuen Energiebonus will die Stadt die Situation verbessern, die Details dazu gaben die Stadträte Peter Hacker und Peter Hanke bekannt.

Die Stadt Wien wird 130 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Wiener Haushalte zu entlasten. Anspruchsberechtigt sind Einzelhaushalte mit einem Bruttojahreseinkommen von bis zu 40.000 Euro oder Mehrpersonenhaushalte mit einem Bruttojahreseinkommen von bis zu 100.000 Euro. Pro Haushalt wird ein Betrag von 200 Euro gezahlt.

Anträge können bereits ab dem 5. Dezember gestellt werden. Und so funktioniert es: Zwischen 29. November und 12. Dezember verschickt die Stadt einen Informationsbrief an jede Adresse in Wien, an der seit dem 10. November eine oder mehrere Personen ihren Wohnsitz gemeldet haben. Das Schreiben enthält das für die Online-Anmeldung erforderliche Passwort.

Das Schreiben enthält ein Passwort, das für das Online-Ansuchen benötigt wird. Personen, die selbst keine Möglichkeit haben, ein Online-Ansuchen zu stellen – und auch weder durch Familie und Freunde das Online-Ansuchen gestellt werden kann – könnt ihr euch an das Servicetelefon der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien unter +43 1 4000 8040 (Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr) wenden.

Der Zuschuss wird auf das im Online-Antrag angegebene Konto überwiesen oder per Postanweisung – innerhalb weniger Tage – ausgezahlt. Rund 650.000 Wiener Haushalte erfüllen die Voraussetzungen und sind damit anspruchsberechtigt.

Weitere Informationen bei der Einschätzung des eigenen Einkommens – und somit der Möglichkeit zum Ansuchen – bieten die Förderrichtlinie und der Online-Einkommens-Assistent auf www.wien.gv.at/energiebonus22.