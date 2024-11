AB HEUTE: Tickets für Gladiatorenkämpfe im Kolosseum gewinnen (LINK)

Airbnb bringt das Kolosseum in Rom mit einer besonderen Veranstaltung zurück ins Rampenlicht: Im Mai 2024 finden dort zwei exklusive Gladiatorenevents statt. Besucher erleben eine Mischung aus Vorführungen, interaktiven Kampftechniken und historischen Einblicken in die antike Arena.

Nach über 1.500 Jahren kehrt das Kolosseum in Rom mit einer unerwarteten Neuerung ins Rampenlicht zurück. Der Online-Wohnungsvermittler Airbnb plant im kommenden Jahr zwei exklusive Abende mit Gladiatorenkämpfen. Diese werden im Mai für eine limitierte Anzahl von Gästen nach Sonnenuntergang angeboten. Die Plätze werden ab diesem Mittwoch, 15.00 Uhr, über das Internet im typischen Airbnb-Stil verlost. Die Frist endet am 10. Dezember.

Kolosseum als Veranstaltungsort

Das Kolosseum, zwischen 72 und 82 nach Christus erbaut, ist mit rund sieben Millionen Besuchern pro Jahr eine der meistbesuchten Attraktionen Italiens. Die antike Arena, die einst bis zu 70.000 Zuschauern Platz bot, diente letztmals im fünften Jahrhundert echten Gladiatorenkämpfen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird das Kolosseum für ein zweistündiges Spektakel genutzt: Besucher können Vorführungen von „Freizeit-Gladiatoren“ erleben und selbst Kampftechniken erlernen. Das Event beginnt in den unterirdischen Kammern mit dem Anlegen der traditionellen Rüstungen und bietet Vorführungen von Schwert- und Schildkämpfen direkt in der Arena.

FOTO: Airbnb

Kritik und Erwartungen

Die Ankündigung von Airbnb stieß auf erhebliche Kritik in Rom. Insbesondere wird der Plattform vorgeworfen, zusammen mit anderen Anbietern, den Mietmarkt durch Kurzzeitvermietungen zu belasten. Und so den bezahlbaren Wohnraum in der Stadt weiter zu verknappen. Diese Kritik wird besonders in Rom laut, wo die Wohnungsknappheit ein dringendes Problem darstellt. Bürgerinitiativen äußern zudem die Befürchtung, dass das UNESCO-Weltkulturerbe in einen Freizeitpark à la „Disneyland“ verwandelt werden könnte.

KOSMO-NEWS

