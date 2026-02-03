Abgeschlepptes E-Auto ging nach Brand erneut in Flammen auf (FOTOS)

In Tirol kam es am Dienstagvormittag zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall, als ein Elektrofahrzeug gleich zweimal Feuer fing. Der erste Brand ereignete sich gegen 11 Uhr auf einem Firmengelände in Jenbach. Der Fahrzeughalter handelte umgehend und setzte einen Feuerlöscher ein, um die Flammen einzudämmen, bevor die alarmierte Feuerwehr den Brand vollständig löschen konnte.

Erneuter Fahrzeugbrand

Die Problematik setzte sich jedoch fort, nachdem das Fahrzeug abtransportiert worden war. Während der ÖAMTC das beschädigte Auto abschleppte, entzündete sich das Fahrzeug erneut. Um eine weitere Brandentwicklung zu verhindern, musste die Stadtfeuerwehr Schwaz zu speziellen Maßnahmen greifen: Das Elektroauto wurde in einem für solche Fälle konzipierten E-Brand-Container vollständig mit Wasser geflutet – ein Verfahren, das speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde, deren Akkus die Eigenschaft haben, sich selbst wieder zu entzünden.

Heizlüfter als Ursache

Bei beiden Brandvorfällen gab es keine Personenschäden, allerdings entstand am Fahrzeug beträchtlicher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Brandursache vermutlich bei einem nachträglich installierten Heizlüfter.