Blutige Kunststunde: 14-Jähriger rammt Lehrerin Messer in den Bauch

Schockierender Angriff im Klassenzimmer: Ein 14-Jähriger sticht auf seine Kunstlehrerin ein und fügt ihr lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Hintergründe bleiben rätselhaft.

Ein 14-jähriger Schüler hat seine Kunstlehrerin in einer Mittelschule im südfranzösischen Sanary-sur-Mer durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben des Staatsanwalts von Toulon, Raphaël Balland, wurde der Jugendliche festgenommen und befindet sich nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Polizeigewahrsam. Die Hintergründe der Tat liegen derzeit noch im Dunkeln. Während des Unterrichts attackierte der Schüler, der bislang nicht durch politische oder religiöse Überzeugungen aufgefallen war, die 60-jährige Pädagogin und versetzte ihr zwei Stiche in den Bauchbereich sowie einen weiteren in den Arm. Wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtet, ging der Attacke eine Bedrohung durch den Jugendlichen voraus.

⇢ Nach blutigem Angriff: Nachbarland rüstet Schulen mit Metalldetektoren auf



Reaktion der Behörden

Frankreichs Bildungsminister Éduard Geffray kündigte seine unmittelbare Anreise zum Tatort an. Sowohl er als auch Innenminister Laurent Nuñez sprachen den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Als Reaktion auf die zunehmenden Messerattacken im Schulumfeld hatte die französische Regierung vor etwa einem Jahr damit begonnen, Taschenkontrollen an Schuleingängen durchzuführen. Unter den Opfern dieser Gewalttaten befinden sich neben Lehrkräften auch Schüler und weiteres Schulpersonal.

Ähnliche Vorfälle

Die jüngste Attacke reiht sich in eine beunruhigende Serie ähnlicher Vorfälle ein. Im September verletzte ein 14-Jähriger im Elsass seine Musiklehrerin mit einem Messerstich ins Gesicht. Ein Schüler tötete im Juni in Ostfrankreich eine Schulangestellte während einer Taschenkontrolle. In Nantes erstach ein 15-Jähriger im April eine Mitschülerin und verletzte drei weitere Schüler.

Selbst aus dem Lehrerkollegium kam es zu einem Vorfall – in Südfrankreich verletzte im September ein Gymnasiallehrer einen Kollegen im Lehrerzimmer mit einem Messerstich.