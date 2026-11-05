Abgeschoben statt verurteilt: Belgrader Attentäter stand unter Terrorverdacht

Ein Verdacht in München, eine Abschiebung, ein Toter in Belgrad. Die Spur eines Jugendlichen führt von Bayern bis vor eine Botschaft.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat bestätigt, dass gegen einen Jugendlichen wegen des Verdachts auf Anschlagsvorbereitung ermittelt wurde. Der junge Mann wurde nach Serbien abgeschoben, griff in Belgrad vor der israelischen Botschaft einen Polizisten an und wurde dabei erschossen.

Laut Generalstaatsanwaltschaft lebte der Verdächtige damals beim Vater in München. Er soll einen Terroranschlag vorbereitet haben. Den Sankt-Jakobs-Platz, an dem das Jüdische Museum und die Hauptsynagoge der Stadt liegen, soll er zuvor ausgekundschaftet haben. Außerdem soll er versucht haben, sich Waffen für einen Anschlag auf das Museum zu verschaffen.

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Die Ermittler schreiben dem Jugendlichen die Erkundung des Sankt-Jakobs-Platzes zu. Als mögliche Ziele rücken das Jüdische Museum und die Hauptsynagoge in den Fokus der Verdachtsmomente. Auch der Versuch, an Waffen zu kommen, wird ihm angelastet.

Die Staatsanwaltschaft München teilt mit, dass aus Serbien noch keine offizielle Bestätigung der Identität vorliege. Sie geht dennoch davon aus, dass der spätere Angreifer von Belgrad und der Jugendliche dieselbe Person sind.

Festnahme und Abschiebung

Festgenommen wurde der Jugendliche am 22. Juni, er war damals 17 Jahre alt. Bis zu seiner Abschiebung blieb er in Untersuchungshaft.

Etwa einen Monat später wurde er nach Serbien gebracht, wo seine Mutter lebt. Laut Staatsanwaltschaft geschah das im Einvernehmen mit den Eltern. Verurteilt worden war er zuvor nicht.

Angriff in Belgrad

Unter dem Namen Dario N. griff er kurz nach Mitternacht am 28. Oktober einen Polizisten an, der die israelische Botschaft in Belgrad bewachte. Der Beamte erschoss ihn mit seiner Dienstwaffe.

Wie die Deutsche Welle (DW) berichtet, erklärte der damalige serbische Innenminister Ivica Dacic unmittelbar danach, die Sicherheitsdienste hätten den Angreifer beobachtet, er sei ein Anhänger des Islamischen Staates gewesen.

Es war der zweite Angriff vor der israelischen Botschaft in Belgrad binnen etwas mehr als zwei Jahren. Im Juni 2024 hatte Milos Zujovic einen Angehörigen der Gendarmerie, der die Botschaft bewachte, mit einer Armbrust am Hals verletzt.

Auch er wurde danach getötet.