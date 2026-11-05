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Apple Watch kann mithören: So macht sie aus Gesprächen Notizen

Apple Watch kann mithören: So macht sie aus Gesprächen Notizen
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Das Handgelenk bekommt Ohren. Apples Uhr schreibt Gespräche mit, doch in der EU bleibt die neue Funktion vorerst gesperrt.

Mit der ersten Beta von watchOS 27.3 stellt Apple die Audio-Intelligence-Funktionen seiner Uhr bereit. Wer die Funktion einschaltet, kann die Watch dauerhaft lauschen lassen, sie wandelt Gespräche dann in Text um. Zugleich werfen Verfügbarkeit und Datenschutz Fragen auf.

Von selbst laufen die Neuerungen nicht an, denn Nutzer müssen sie zuerst aktivieren. Dazu gehören unter anderem Live Rewind und Siri Recap, die verändern, wie die Uhr Sprache aufzeichnet und zusammenfasst.

Live Rewind und Recap

Live Rewind liefert einen Text der zuletzt gesprochenen 15 Sekunden. Siri Recap bündelt sämtliche Gespräche eines Tages in einer Zusammenfassung und erkennt Meetings automatisch, um sie mitzuschreiben. Sind die Audio-Funktionen eingeschaltet, ist die Uhr in der Lage, durchgehend zuzuhören.

Für die EU gibt es keine Freigabe der Audio-Intelligence-Features. In der Schweiz laufen sie dagegen schon, allerdings vorerst nur auf Englisch. Ausgerollt werden sie mit der ersten Beta von watchOS 27.3.

Datenschutz-Bedenken

In einigen US-Bundesstaaten braucht es für Mitschnitte das Einverständnis aller Beteiligten, andernfalls drohen rechtliche Konsequenzen. Das ständige Mithören stößt auf deutliche Kritik.

Ob Audio Intelligence angesichts der strengen europäischen Datenschutzvorgaben in Österreich überhaupt erhältlich sein wird, ist offen.

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KO KOSMO-Redaktion
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