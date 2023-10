Fake Facebook-Seite “verkauft“ verlorene Koffer vom Flughafen Wien

Unter dem Deckmantel des „Vienna Airport“ lockt eine raffinierte Facebook-Seite mit verführerischen Angeboten. Was auf den ersten Blick als unschlagbares Schnäppchen erscheint, entpuppt sich jedoch als raffinierte Betrugsmasche.

Der Fake-Flughafen wirbt mit verlockenden Worten: „Verkauf von Gepäckstücken für 1,95 Euro! Wir entrümpeln dringend das Flughafenlager und verkaufen Gepäckstücke, die vor über sechs Monaten verloren gegangen sind.“ Die Käufer werden aufgefordert, ihre Bestellung auf der Website aufzugeben: „Um zu kaufen, gehen Sie bitte auf die Website und geben Sie Ihre Bestellung auf. Die Menge der Waren ist begrenzt.“

Die Betrügerseite ist bis ins Detail durchdacht. Das offizielle Logo des Flughafens Wien wurde geklaut und die falschen Postings von angeblich zufriedenen Kunden verstärken den Eindruck eines echten Ausverkaufs. So berichtet etwa eine Maxine M. mit Foto von ihrem vermeintlichen Glücksgriff: „Ich habe diesen Koffer für 1,95 Euro gekauft und darin eine Kosmetiktasche mit Herrenparfüm und ein Samsung-Tablet gefunden!“

Doch der echte Flughafen Wien gibt Entwarnung und warnt vor den betrügerischen Machenschaften: „Derzeit kursieren auf Facebook Fake-Profile, die den Auftritt und das Logo des Flughafen Wien imitieren, um mit gefälschten Gewinnspielen sensible Daten zu erhalten. Diese Seiten haben nichts mit dem Flughafen Wien zu tun! Wir empfehlen, nicht auf Links unbekannter Herkunft zu klicken oder sensible Daten an Unbekannte weiterzugeben!“

Leider sind bereits einige auf den falschen ‚Flughafen‘ hereingefallen. Die verlockenden Angebote wirkten zu verführerisch, hätten aber eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen müssen. Fazit: Im digitalen Zeitalter ist ständige Wachsamkeit geboten und bei Angeboten, die zu gut klingen, um wahr zu sein, sollte man stets vorsichtig sein.