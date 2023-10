Überlebenstipps: Erste-Hilfe-Trick beim Verschlucken für Alleinlebende (VIDEO)

Was machst du, wenn du dich alleine verschluckst? Ein Erste-Hilfe-Ausbildner zeigt dir auf TikTok die Lösung, die bereits 1,7 Millionen Menschen fasziniert hat.

Ein gemütlicher Abend vor dem Fernseher, ein leckerer Snack und plötzlich, durch eine Unachtsamkeit, verschluckt man sich. Was nun, wenn man alleine ist und keine Hilfe in der Nähe ist? Kieram Litchfield, ein erfahrener Erste-Hilfe-Ausbildner, hat auf diese brennende Frage eine Antwort, die er in einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Clip präsentiert. Dieses Video hat bereits die Aufmerksamkeit von 1,7 Millionen Nutzern auf sich gezogen.

Einfache und effektive Methode

Litchfield, der mit 39 Jahren bereits auf eine beeindruckende Karriere in der Ersten Hilfe zurückblicken kann, hat eine einfache und effektive Methode entwickelt, um sich selbst zu helfen, wenn man sich verschluckt und keine Hilfe zur Verfügung steht. Sein Tipp: Nutze einen Stuhl oder die Kante eines Tisches.

„Beim normalen Heimlich-Manöver, auch Oberbauchkompression genannt, wird der Bauch in einer J-förmigen Bewegung nach innen und oben gedrückt, um Druck auszuüben und den Fremdkörper auszuhusten“, erklärt Litchfield in seinem Video.

Die Methode, die Litchfield in seinem TikTok-Clip vorstellt, hat sich im Internet rasch verbreitet und wurde bereits von 1,7 Millionen Usern angesehen. Dies unterstreicht die Bedeutung und Relevanz seiner lebensrettenden Erste-Hilfe-Tipps. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jeder Einzelne in der Lage ist, sich selbst zu helfen, wenn er sich verschluckt und allein ist.