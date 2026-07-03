Achtung vor diesem TikTok-Trendspielzeug – Mädchen nach Explosion in Notaufnahme

Ein beliebtes Trendspielzeug, ein heißer Sommertag im Auto – und plötzlich landet ein Mädchen in der Notaufnahme.

Als ein mit Gel gefüllter Spielzeugwürfel auf dem Schoß einer Teenagerin explodierte, endete ein ganz gewöhnlicher Nachmittag mit einer Fahrt in die Notaufnahme. Sensorische Stressspielzeuge sind derzeit in Schulen und Büros allgegenwärtig – doch aus den USA häufen sich nun Berichte über Verletzungen, die vor allem Kinder betreffen. Ein viraler TikTok-Trend spielt dabei eine zentrale Rolle.

Betroffen ist unter anderem die 13-jährige Nathalee Staggs, die durch einen explodierenden Gel-Würfel Verbrennungen davontrug. Ihre Mutter Kim hatte sie gerade bei den Großeltern abgeholt und war mit ihr zum Auto gegangen. Kaum hatte sich Nathalee auf den Rücksitz gesetzt, detonierte das Spielzeug. „Wir waren noch nicht einmal einen Kilometer unterwegs, und sie stößt diesen markerschütternden Schrei aus“, erzählte Staggs gegenüber KDKA. „Ich fahre und schaue auf die Straße, und sie schreit so furchtbar. Mir rutschte das Herz in die Hose.“

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Silikon auf der Haut

Als Kim Staggs den Blick auf den Schoß ihrer Tochter richtete, war dieser mit einer klaren Substanz bedeckt, die später als Silikon identifiziert wurde. Sie fuhr unverzüglich in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo die Substanz mithilfe von Kochsalzlösung von der Haut des Mädchens entfernt werden konnte. „Das Krankenhaus hat mit der Giftnotrufzentrale gesprochen und zum Glück war es kein Stoff mit giftigen Inhaltsstoffen. Die Verbrennungen entstanden lediglich durch die Hitze“, erklärte Staggs in einem Facebook-Posting, in dem Fotos von den Verletzungen der 13-Jährigen zu sehen sind.

„Sobald es auf ihrer Haut war, fühlte es sich wie geschmolzenes Karamell an und ließ sich nur schwer entfernen. Ihre Shorts mussten aufgeschnitten werden. Das hätte viel schlimmer ausgehen können, und ich danke Gott, dass es ihr gut geht.“ Mit einem eindringlichen Appell wandte sich die Mutter an andere Eltern: „Lasst keine Squishies in eurem Auto liegen. Man denkt nicht daran, dass so etwas passieren oder ’schlimm‘ sein könnte, aber es hätte wirklich viel schlimmer enden können.“

TikTok-Trend als Auslöser

Auch das Giftinformationszentrum war in den Fall eingebunden – und teilte der Familie mit, dass dieser Vorfall keineswegs ein Einzelfall sei. Der Anruf reihe sich ein in eine ganze Serie ähnlicher Meldungen, die im Zusammenhang mit einem TikTok-Trend stehen. Auf der Plattform kursieren Videos, in denen behauptet wird, dass sich das Material der Spielzeuge durch Hitze wieder aufweichen lässt – weil es nach einiger Zeit aushärtet und sich nicht mehr richtig greifen oder zusammendrücken lässt.

Die Konsequenz: Manche Kinder und Jugendliche legen die Gel-Spielzeuge kurzerhand in die Mikrowelle.

Das Erhitzen führt jedoch immer wieder zu schweren Verbrennungen und Verletzungen. Das US-Giftinformations- und Kinderkrankenhausnetzwerk Shriners Children’s berichtet, dass an mehreren Standorten in den USA Kinder mit schweren Verbrennungen behandelt wurden, nachdem sie gelgefüllte Stressspielzeuge nach einem TikTok-Trend in der Mikrowelle erhitzt hatten.

Auch in Österreich Rückruf wegen Squishy Toys

In Österreich wurde das Produkt „Squishy Toys“ der UOUOROSE GmbH mit der Chargennummer TK2132 im Rahmen eines öffentlichen Rückrufs wegen im Zuge einer amtlichen Untersuchung festgestellter Mängel mit potenzieller Gesundheitsgefährdung für Kinder zurückgerufen.