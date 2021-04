Achtung vor dieser WhatsApp-Version!

Der IT-Security-Spezialist ESET aus der Slowakei warnt vor dem Messenger-Trojaner „WhatsApp Pink“. Dieser greift mittlerweile nicht mehr nur WhatsApp selbst an, sondern auch andere Messenger wie Signal, Skype, Telegram oder Viber.

Bereits im Jänner hat der IT-Security-Spezialist ESET vor einer Malware-Kampagne auf WhatsApp gewarnt: Der Trojaner verbreitet sich wurmartig weiter, kapert die WhatsApp-Installation seines Opfers und schickt sich selbst als WhatsApp-Nachricht an dessen Kontakte weiter. Getarnt ist der Trojaner als angebliche Huawei-Mobile-App auf einer gefälschten Google-Play-Store-Seite. Mittlerweile wird auch eine angebliche pinke WhatsApp-Version angeboten, um User in die Falle zu locken.

Schlechte Nachrichten für alle Messenger-User

Wie ESET nun berichtet, hat sich der Trojaner weiter entwickelt: Während er zunächst ausschließlich WhatsApp für seine Verbreitung nutzte, hat er mittlerweile auch gelernt, andere Messenger zu übernehmen und sich über diese weiter zu verbreiten. Betroffen sind laut ESET die Messengerdienste von Signal, Skype, Telegram und Viber. Auf Twitter zeigen die IT-Sicherheitsspezialisten, wie der Trojaner an alle möglichen Messenger-Kontakte verseuchte Nachrichten versendet.

The “#WhatsApp Pink” trojan can now auto-reply to received messages not only on WhatsApp, but also Signal, Skype, Viber and Telegram. The replies link to a malicious website further distributing the malware. #ESETresearch @LukasStefanko 1/3 pic.twitter.com/B5X0DEQTx2