Achtung vor Gasthermen: Rettung kam in letzter Sekunde!

Mit dem Einzug der Kälte und vermehrter Heizaktivität ist es wichtig, die regelmäßige Wartung der Gastherme sicherzustellen. Leider wurde heute in Wiener Neustadt eine Familie mit vier Mitgliedern schwer verletzt, da in ihrer Wohnung Kohlenmonoxid austrat. Der 17-jährige Sohn wurde bewusstlos und musste von der Feuerwehr unter Atemschutz gerettet werden. Bereits im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses löste der mitgeführte CO-Warner Alarm aus, da gefährlich hohe Werte festgestellt wurden. Es betont die Dringlichkeit, auf die Sicherheit der Heizanlagen zu achten.

Christian Pfeiffer, der Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant, hob hervor, dass der junge Mann innerhalb der ersten zwei Minuten nach dem Eintreffen der Rettungskräfte erfolgreich aus der Wohnung ins Freie gebracht wurde. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde der 17-Jährige ins Krankenhaus transportiert. Die 45-jährige Mutter erlitt einen Zusammenbruch und wurde ebenfalls in die Klinik gebracht. Zusätzlich wurden gemäß den Informationen der Feuerwehr Wiener Neustadt auch der 52-jährige Familienvater und die sechsjährige Tochter ins Krankenhaus eingeliefert.

Mehrparteienhaus evakuiert

Das Rote Kreuz traf mit mehreren Rettungsfahrzeugen, einem Notarztteam und dem Bezirkseinsatzleiter am Einsatzort ein. Während der medizinischen Versorgung der Patienten erfolgte die Evakuierung des übrigen Mehrfamilienhauses. Ein Betriebsverbot wurde für die Gastherme in der Wohnung der betroffenen Familie verhängt. Die EVN führte außerdem eine Überprüfung der Gasanlagen im gesamten Gebäude durch. Nach Abschluss des Einsatzes konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.