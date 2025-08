Adria im Unwetter-Chaos: Touristen flüchten vor Tornado-Gefahr

Golfballgroße Hagelkörner und ein Tornado verwandelten das Adria-Wochenende in ein Naturspektakel. Die beliebten Urlaubsregionen erlebten Wetterextreme.

An der italienischen Adria sorgten heftige Unwetter am Wochenende für Aufsehen. In den beliebten Urlaubsregionen rund um Rimini, Venedig und Sottomarina fielen Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern – vergleichbar mit Tennisbällen – und verursachten erhebliche Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und Strandausstattung. Besonders in den Badeorten Bellaria und Igea Marina wurden Sonnenschirme und Liegen zerstört. Italienische Meteorologen bestätigten die außergewöhnlichen Dimensionen des Hagelschlags. Auch ein Tornado bildete sich vor Sottomarina, verursachte jedoch glücklicherweise keine gravierenden Personenschäden.

Die Unwetter führten entlang der Küste zu Überschwemmungen und Verwüstungen. Zahlreiche Keller und Garagen liefen voll Wasser, während Urlauber und Einheimische in den betroffenen Gebieten Schutz suchen mussten.

Sommer der Gegensätze

Die aktuellen Wetterextreme reihen sich ein in einen Sommer der Gegensätze, geprägt von intensiven Hitzephasen und plötzlichen Kälteeinbrüchen. In mehreren Gebieten musste wiederholt die höchste Warnstufe ausgerufen werden. Die Unwetter gelten als außergewöhnlich für die Sommersaison. Viele Urlauber aus Österreich hatten sich bereits frühzeitig auf den Weg an die italienischen Küsten gemacht.

Wetterberuhigung erwartet

Die Wetterprognose verspricht nun allerdings eine deutliche Beruhigung der Lage. Sowohl an den italienischen Stränden als auch in Österreich – speziell in der Steiermark und in Kärnten – ist mit einer Stabilisierung und angenehmeren Temperaturen zu rechnen.