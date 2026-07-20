Adriasturm mit 111 km/h: Sieben Boote erleiden Schiffbruch, Österreicher gerettet

Ein Adriasturm trifft die Küste Istriens und die Inseln der Kvarner Bucht – mit Folgen, die Segler und Camper gleichermaßen überraschten.

In der Nacht auf Sonntag kenterte nahe Kap Kamenjak an der südlichen Spitze Istriens ein Segelboot mit drei Österreichern an Bord. Auslöser war die sogenannte Nevera (Adriasturm), ein typischer Adriasommersturm, der das Schiff zum Sinken brachte. Der Crew gelang es rechtzeitig, sich auf eine Rettungsinsel zu retten.

Die Hafenkapitänin von Pula konnte alle drei Personen – deren genaue Herkunft bislang nicht bekannt ist – unverletzt aus der Gefahrenzone holen. Während die österreichische Besatzung mit dem Schrecken davonkam, richtete dasselbe Unwetter andernorts in der Adria erheblichen Schaden an.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Chaos auf Unije

Besonders betroffen war die Insel Unije, eine Nachbarinsel von Lošinj: In der viel besuchten Potkujni-Bojenbucht fegte der Sturm mit Böen aus nordwestlicher Richtung und Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Knoten – umgerechnet rund 111 km/h – über die ankernden Boote hinweg. Die Wucht des Sturms überstieg das, was Anker, Bojen und Leinen der dort liegenden Yachten aushalten konnten.

Wie das kroatische Portal Morski.hr berichtet, liefen etwa sieben Boote mit zusammen fast 50 Menschen an Bord gleichzeitig auf Grund. Aus der Bevölkerung eilten mitten in der Nacht Helfer zu den gestrandeten Besatzungen. Das Kroatische Ministerium für Meer und Verkehr bestätigte, dass die Strandungen zwar erhebliche Sachschäden verursachten, jedoch weder Verletzte noch Todesopfer zu beklagen waren.

Verwüstung in Nerezine

Auch auf Susak und in Mali Lošinj hinterließ das Unwetter deutliche Spuren. Über die Campingplätze Lopari und Rapoca in Nerezine zog eine Wasserhose – ein Wirbelsturm, der sich über einer Wasserfläche bildet. Rund 50 große Kiefern wurden dabei entwurzelt und stürzten auf Autos, Zelte und Wohnwagen.

Zwei Personen erlitten bei diesem Ereignis Verletzungen.