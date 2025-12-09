Advent-Stress: Experte verrät, wann die Stimmung kippt

Die Weihnachtszeit erweist sich für viele nicht als besinnliche Auszeit, sondern als Phase erhöhter Anspannung und mitunter sogar aggressiver Stimmung. Eine aktuelle Erhebung des IMAS-Instituts zeigt jedoch eine leichte Entspannung: Nur noch ein Drittel der Befragten empfindet die Festtage als belastend – ein Rückgang um zwölf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Durchschnittlich verbringen Österreicherinnen und Österreicher den Heiligen Abend in einer Gruppe von 5,2 Personen. Dennoch feiern vier Prozent der Bevölkerung allein, wobei dieser Anteil bei Menschen über 60 Jahren auf acht Prozent ansteigt.

Besonders die Geschenksuche und Festvorbereitungen werden als Stressfaktoren genannt, verstärkt durch die überfüllten Einkaufszentren und das erhöhte Verkehrsaufkommen in der Adventzeit.

Überhöhte Erwartungen

Der Psychotherapeut Peter Stippl identifiziert überhöhte Erwartungen als Hauptursache für den weihnachtlichen Stress. “Die Erwartungshaltung an Weihnachten erzeugt oft Druck”, erklärt Stippl. Auf volle Geschäfte und dichteren Verkehr könne man sich mental einstellen.

Besonders Familien mit Kindern seien anfällig für Festtagsstress, da dort ohnehin ein lebhafter Alltag herrsche. Hier empfiehlt der Experte eine strukturierte Planung. Bei akutem Stress während des Einkaufens rät Stippl zu kurzen Auszeiten: “Suchen Sie einen ruhigen Platz in einem Café oder Geschäft und hören Sie etwas Musik.”

Entscheidend sei, erste Stressanzeichen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, um eine Eskalation zu vermeiden.