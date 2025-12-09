Vom Trainee zum Chef: BMW ernennt Milan Nedeljkovic zum neuen Boss

Führungswechsel beim bayerischen Autobauer: Produktionsvorstand Dr. Milan Nedeljkovic übernimmt 2026 das Steuer bei BMW. Der langjährige Konzernkenner folgt auf Oliver Zipse.

Nach Beschluss des Aufsichtsrats wird Dr. Milan Nedeljkovic im Mai 2026 die Führung des Automobilkonzerns BMW übernehmen. Der 56-jährige Produktionsvorstand folgt auf Oliver Zipse, der nach insgesamt 35 Jahren im Unternehmen und sieben Jahren an der Konzernspitze seine Vorstandstätigkeit beenden wird.

Aufsichtsratschef Dr. Nicolas Peter begründete die Entscheidung mit Nedeljkovics strategischen Fähigkeiten und seiner Ressourceneffizienz: “Milan Nedeljkovic überzeugt mit seinem strategischen Weitblick, großer Umsetzungsstärke und unternehmerischem Denken. Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen – seien es ökonomische oder ökologische.” Besonders hob Peter die Führungsqualitäten des künftigen Vorstandsvorsitzenden hervor, der Menschen für gemeinsame Ziele begeistern könne.

Dem scheidenden BMW-Chef Zipse, der seit August 2019 an der Spitze des Premiumherstellers steht, attestierte der Aufsichtsratsvorsitzende große Verdienste für den Konzern. “Oliver Zipse hat Großes für die BMW Group geleistet und dafür gebührt ihm unser aller Dank. Er hat BMW durch globale Krisen wie die Corona-Pandemie geführt und steht für die Neue Klasse als größtem Zukunftsprojekt des Unternehmens”, würdigte Peter die Leistungen des aktuellen Vorstandschefs. Besonders betonte er Zipses Standfestigkeit: “Oliver Zipse ging es immer um den Erfolg von BMW. Er hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen” und das Unternehmen damit in stürmischen Zeiten auf Kurs gehalten.

Nedeljkovics Werdegang

Der designierte Konzernlenker Nedeljkovic bringt umfassende Erfahrung mit. Seine BMW-Karriere begann 1993 als Trainee. Seitdem durchlief er verschiedene Führungspositionen, darunter im Werk Oxford, als Werkleiter in Leipzig und München sowie als Leiter der Unternehmensqualität. Seit 2019 verantwortet er als Vorstandsmitglied den Bereich Produktion. Sein Vertrag als künftiger Vorstandsvorsitzender läuft bis ins Jahr 2031.

Auch die Arbeitnehmerseite begrüßt die Personalentscheidung. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende und stellvertretende Aufsichtsratschef Dr. Martin Kimmich erklärte: “Milan Nedeljkovic genießt hohes Ansehen und Vertrauen in der Belegschaft von BMW. Mit ihm wollen wir die lange Tradition der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung fortsetzen und unsere BMW-Erfolgsgeschichte fortschreiben.”

BMW-Konzernprofil

Die BMW Group zählt mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad zu den weltweit führenden Premium-Herstellern im Automobil- und Motorradsektor sowie im Bereich Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Der Konzern unterhält über 30 Produktionsstandorte weltweit und ist in mehr als 140 Ländern mit Vertretungen präsent.

Im Geschäftsjahr 2024 verkaufte der Münchner Automobilbauer 2,45 Millionen Fahrzeuge und mehr als 210.000 Motorräder. Der Konzernumsatz belief sich auf 142,4 Milliarden Euro bei einem Ergebnis vor Steuern von 11 Milliarden Euro. Zum Jahresende 2024 beschäftigte das Unternehmen weltweit 159.104 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nachhaltigkeit und langfristiges Denken prägen seit jeher die Unternehmensstrategie der BMW Group. Der Konzern verfolgt einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende des Produktlebenszyklus.