Änderung bei Kreditverträgen: Jetzt warnt die AK!

Laut einer aktuellen Erhebung der Arbeiterkammer (AK) müssen Personen, die Schwierigkeiten haben, ihre Kreditzahlungen zu leisten oder ihren Ratenplan ändern möchten, mit hohen Gebühren bei der Bank rechnen. Einige Banken verlangen für eine Ratenplanänderung Spesen von bis zu 300 Euro, während für eine Kreditstundung, also eine Verschiebung der Zahlung, bis zu 250 Euro anfallen können. Die AK gab diese Informationen in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt.

Aufgrund der gestiegenen Zinsen sind sowohl neue als auch bestehende Kredite erheblich teurer geworden, was dazu führt, dass viele Kunden Schwierigkeiten haben, die Kreditraten zu bezahlen. „Österreichische Banken haben variable Kredite forciert angeboten. Sie sollen jetzt ihren Kunden bei Zahlungsschwierigkeiten mit spesenfreien Ratenänderungen oder Laufzeitverlängerungen entgegenkommen“, sagt AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic.

Laut der Arbeiterkammer (AK) werden bei der Ersten Bank, Hypo Noe und bank99 Gebühren in Höhe von 250 Euro für eine Stundung oder Ratenplanänderung fällig. Bei easybank und BAWAG belaufen sich die Spesen für eine Ratenplanänderung auf 300 Euro, während Stundungen bei diesen beiden Banken nur 50 Euro kosten. Die Bank Austria verlangt für beide Leistungen 55 Euro und bei Santander Consumer betragen die Spesen nur 38 Euro.