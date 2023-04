Ärzte operieren 100 Tage ohne Pause

Ab heute gibt es keine Wartelisten mehr an der Klinik für Herzchirurgie des Universitätsklinikums Nis, und kein Patient, der die Anästhesie-Ambulanz durchläuft, wird länger als fünf bis 15 Tage auf eine Operation warten müssen. Ab Montag kehrt die Klinik zum regulären Arbeitsrhythmus zurück, wie der Direktor dieser Einrichtung, Dragan Milic, bekannt gab.



Nach seinen Worten wird es keine Wartezeiten mehr geben, wie sie im letzten Jahr drei bis vier Monate und manchmal sogar ein halbes Jahr lang auftraten. „Nach fast 100 Tagen Arbeit und zwölf aufeinanderfolgenden Arbeitswochenenden wurde das Ziel unserer Klinik für Herzchirurgie des Klinisches Zentrum von Nis erreicht, alle Wartelisten für kardiovaskuläre Operationen zu eliminieren“, schrieb Milic auf Facebook.



Wie er sagte, gibt es zu Beginn dieses Jahres keine Warteliste mehr mit 149 Patienten, sondern nur noch eine Terminliste mit 42 Patienten.

„In diesen 100 Tagen wurden insgesamt 248 Operationen durchgeführt, im gleichen Zeitraum des letzten Jahres waren es 117. Allein im März dieses Jahres wurden unglaubliche 98 Operationen durchgeführt“, betonte Milic.

Wie angegeben, lag die Anzahl der hospitalisierten Patienten in den ersten drei Monaten des letzten Jahres bei 145 und in diesem Jahr bei 353. Die Anzahl der ambulanten Untersuchungen im Zeitraum Januar bis März dieses Jahres betrug 3.014, während es im letzten Jahr 1.467 waren.

„Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich die Anzahl der Operationen, Untersuchungen und Krankenhausaufenthalte verdoppelt… Nur die Sterblichkeitsrate ist gleich geblieben – unter zwei Prozent (1,98%), einschließlich Notfälle. Keiner der Patienten, der am Wochenende operiert wurde, ist gestorben (es wurde vermutet, dass die Konzentration am Wochenende nachlässt und somit auch die Arbeitsqualität). Diese Annahme hat sich nicht als richtig erwiesen“, schrieb Milic.

Dr. Milic hat seine jungen Kollegen auch in den letzten Wochen ermutigt und ihnen für ihre harte Arbeit gedankt, um die Ziele zu erreichen, die am Anfang des Jahres 2023 gesetzt wurden. „Das gesamte Personal der Klinik, das beharrlich und aufopferungsvoll dieses extrem hohe Arbeitstempo durchgehalten hat und das Versprechen erfüllt hat, die Wartelisten zu eliminieren, macht mich stolz. Da die Arbeit an Wochenenden nicht bezahlt wurde, haben sie bewiesen, dass es wichtigere Dinge als Geld gibt – die Sorge um den Patienten.

Die Sorge um die Menschen, mit denen wir zusammenleben und die wir vielleicht in der Stadt treffen, ohne zu bemerken, dass sie Hilfe benötigen…“ Dr. Milic dankte den Verantwortlichen dafür, dass sie genügend Verbrauchsmaterial bereitgestellt haben, um dieses Ziel zu erreichen, obwohl sie offiziell keine Genehmigung für diese zusätzliche Arbeit erhalten haben.





„Wir hoffen, dass die Klinik mit der Beschaffung von Ausrüstung, die seit 15 Jahren nicht mehr erneuert wurde, berücksichtigt wird, insbesondere der EKK-Maschine (wir haben nur eine) und der Monitore für die invasive Überwachung. Wir hoffen auch auf die Einstellung neuen Personals, um die Anzahl und Art der Dienstleistungen im normalen Betrieb zu erweitern. Die Bürger von Nis und Südserbien sowie das Personal unserer Klinik verdienen es… Die Gründung eines Instituts, auf das die Bürger von Nis seit mehr als 50 Jahren warten, würde sicherlich eine noch bessere Gesundheitsversorgung gewährleisten.“



Er versprach, an Wochenenden ohne finanzielle Entschädigung zu arbeiten, wenn in Zukunft mehr Patienten kommen, die an Werktagen nicht alle operiert werden können, um auch ihnen eine angemessene und rechtzeitige Operation zu ermöglichen.