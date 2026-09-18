Ärzte warnen: Neuer TikTok-Trend mit Nebenwirkungen

Ein TikTok-Trend verspricht makellose Bräune – doch dahinter steckt eine Substanz, vor der Mediziner eindringlich warnen.

Ein auf TikTok kursierender Trend verspricht schnelle Bräune ohne Sonneneinwirkung – doch Experten warnen eindringlich vor den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken. Im Zentrum steht Melanotan II, ein synthetisch hergestelltes Peptid (Eiweißmolekül), das die körpereigene Melaninproduktion ankurbelt und die Haut dunkler erscheinen lässt. Besonders in der sogenannten Looksmaxxing-Szene erfreut sich die Substanz großer Beliebtheit: Influencer wie Clavicular empfehlen sie offen als festen Bestandteil ihrer Beauty-Routine.

Wirkung & Risiken

Das Peptid ahmt ein natürlich im Körper vorkommendes Hormon nach und regt so die Pigmentbildung in der Haut an. Doch die Wirkung beschränkt sich nicht auf die Hautoberfläche. Markus Zeitlinger, Pharmakologe an der MedUni Wien, stellt klar: „Die Substanz wirkt aber nicht nur in der Haut, sondern auch im Gehirn.“ Infolgedessen können Appetit und sexuelle Erregung beeinflusst werden. Zu den kurzfristigen Nebenwirkungen zählen Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel; bei Männern können zudem unerwünschte, schmerzhafte Erektionen auftreten.

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Neben den unmittelbaren Beschwerden sind auch längerfristige Auswirkungen auf die Haut dokumentiert. Bestehende Muttermale können sich durch die Einnahme verdunkeln, außerdem wurden neue Pigmentierungen beobachtet. Zwar liegen Berichte über Melanomfälle (Hautkrebs) im Zusammenhang mit der Substanz vor, ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen Melanotan II und Hautkrebs ist wissenschaftlich jedoch nicht belegt.

Experten-Warnung

Melanotan II ist in Österreich nicht als Arzneimittel zugelassen und wird von der zuständigen Behörde BASG als illegales Arzneimittel eingestuft; die Inverkehrbringung sowie die Einfuhr entsprechender Präparate nach Österreich sind verboten. Auch in der Europäischen Union und den USA besteht keine Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur oder andere große Arzneimittelbehörden.

Hinzu kommt, dass Produkte aus unkontrollierten Internetquellen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Inhaltsstoffe kaum überprüfbar sind – ein Umstand, der das Risikopotenzial zusätzlich erhöht. Zeitlinger lässt in seiner Einschätzung keinen Zweifel offen: Eine Substanz zu verwenden, die weder ausreichend erprobt sei noch eine garantierte Präparate-Qualität biete, sei „ohnehin skurril“. Sein Rat fällt unmissverständlich aus: „Finger weg.“

Gerade junge Menschen, die solchen Trends in sozialen Medien begegnen, sollten deren vermeintliche Harmlosigkeit kritisch hinterfragen.