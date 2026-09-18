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Versorgungskrise

Drohne trifft Pipeline – Saudi-Arabien soll Öllieferungen nach Europa stoppen

Drohne trifft Pipeline – Saudi-Arabien soll Öllieferungen nach Europa stoppen
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Drohnenangriff trifft eine Schlüsselinfrastruktur – und Europa spürt die Folgen bereits an den Zapfsäulen seiner Raffinerien.

Ein Drohnenangriff am 10. September auf die sogenannte Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien hat Unsicherheit über die Rohölversorgung Europas ausgelöst. Die betroffene Infrastruktur verbindet den Persischen Golf mit dem Roten Meer und spielt eine zentrale Rolle im Öltransport.

Saudi-Arabien hat angekündigt, europäischen Raffinerien im kommenden Monat kein Rohöl zu liefern. Der staatliche Konzern Saudi Aramco hat nach Bekanntwerden des Vorfalls bereits mindestens drei europäische Raffinerien über den bevorstehenden Lieferstopp in Kenntnis gesetzt. Betroffen sind vor allem Raffinerien, die ihr Rohöl üblicherweise über den ägyptischen Mittelmeerhafen Sidi Kerir beziehen. Für Ende September geplante Rohöllieferungen werden gestrichen oder bis November verschoben.

Europas Versorgungslücke

Die Folgen der unterbrochenen Lieferkette sind auf dem europäischen Markt bereits spürbar. Der polnische Energiekonzern Orlen hat inzwischen mehr als zehn Ausschreibungen lanciert, um den Bedarf über alternative Bezugsquellen zu decken.

Zahlen vom Jänner zeigen: Die europäischen OECD-Staaten erhielten täglich rund 577.000 Barrel Rohöl aus Saudi-Arabien.

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