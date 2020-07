Alkoholkonsum: Diese Balkanländer führen die Liste an!

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation konsumieren am Balkan Bosnier am wenigsten und Serben am meisten Alkohol. Mit 12,5 Liter jährlich pro Person sind sie Rekordhalter.

Europaweit verzeichnen Türken den geringsten Alkoholanteil. Im Anschluss folgen die Länder Bosnien, Mazedonien, Malta und Italien. Am Balkan herrscht folgende Reihenfolge: Serben trinken am meisten, danach folgen Kroaten. Am geringsten konsumieren Albaner, Bosnier und Mazedonier.