Am Knie verletzt: Spielt Djokovic nicht im Viertelfinale?

In einem spannungsgeladenen Marathonmatch setzte sich der serbische Tennisprofi Novak Djokovic bei den diesjährigen French Open durch. Nach einem hart umkämpften Sieg, der 4 Stunden und 39 Minuten dauerte, bleibt jedoch seine Teilnahme am bevorstehenden Viertelfinale unsicher. Djokovic, der seinen Gegner Francisco Cerundolo in einem dramatischen Fünf-Satz-Spiel bezwang, steht nun vor einer möglichen Hürde, die seine weitere Teilnahme infrage stellt: eine Knieverletzung, die ihm während des Spiels zusetzte.

Während sich die Tenniswelt auf die Neuauflage des Roland-Garros-Endspiels zwischen Djokovic und dem Norweger Casper Ruud freut, schwebt die Ungewissheit schwer über den Plänen des serbischen Stars. Djokovic, aktuell die Nummer eins der Welt, musste erkennen, dass sein physischer Zustand möglicherweise nicht für die Herausforderungen, die noch kommen, ausreicht. „Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, anzutreten und zu spielen“, teilte er nach seinem letzten Spiel mit, dessen Ausgang ihm zwar einen historischen 370. Grand-Slam-Sieg sicherte, aber auch physische Folgen hatte.

Knieprobleme

Der Vorfall mit seinem rechten Knie schon in der Anfangsphase seines Spiels gegen Cerundolo legt nahe, dass selbst die kleinste Verletzung während eines derart harten Turniers gravierende Auswirkungen haben kann. Djokovic, der bekannt dafür ist, nichts dem Zufall zu überlassen, ließ sich zwar unmittelbar behandeln, doch die Wirksamkeit dieser Maßnahme bezüglich seiner Leistungsfähigkeit bleibt abzuwarten. Aussagen während des Spiels, in denen er auf die Abrutschgefahr und die dadurch entstandene Verletzungsgefahr hinwies, unterstreichen seine Frustration und Sorge.

Weltranglistenspitze in Gefahr

Für Djokovic steht nicht nur der Turniersieg auf dem Spiel, sondern auch seine Position als Nummer eins der Weltrangliste. Sollte er nicht in der Lage sein, mindestens das Halbfinale zu erreichen, könnte der Südtiroler Jannik Sinner ihn als Spitzenreiter ablösen. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen sein physischer Zustand auf seine Fähigkeit haben wird, im weiteren Verlauf des Turniers zu konkurrieren.