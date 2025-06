Amazon & Co.: Post liefert jetzt auch sonntags aus

Pakete auch am Sonntag – was in Wien bereits Realität ist, kommt nun nach Linz. Die Post AG erweitert ihren Service und sucht dafür bereits neue Mitarbeiter.

Die Post AG weitet ihre Sonntagszustellung ab dem nächsten Wochenende auf Linz aus. Die oberösterreichische Landeshauptstadt wird damit nach Wien der zweite Standort, an dem Pakete auch am siebten Wochentag zugestellt werden. Eine Erweiterung des Services auf Graz steht ebenfalls auf der Agenda. Hintergrund der Entscheidung sind sowohl die positiven Erfahrungen im Wiener Raum als auch das veränderte Einkaufsverhalten der Konsumenten.

Personalbedarf steigt

Für den neuen Sonntagsservice am Standort Linz sucht die Post zusätzliches Personal für ihre Paket-Zustellbasis in Allhaming. In den Logistikzentren gehören Sonntagsschichten bereits zum Arbeitsalltag. Das Unternehmen bemüht sich derzeit um weitere Zusteller, die bereit sind, auch am Wochenende Dienst zu versehen. In Wien wurden für den Sonntagsdienst bereits rund 70 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Laut Post sollen Bewerber von flexiblen Arbeitszeiten und einer kurzen Einarbeitungsphase profitieren.

Amazon als Partner

Die Sonntagszustellung ist für den Versandhandel mit einem Preisaufschlag verbunden. Wie schon in der Bundeshauptstadt konnte die Post mit Amazon auch in Linz einen ersten Großkunden gewinnen.

Ob der Online-Händler die zusätzlichen Kosten an seine Kunden weiterreicht, bleibt dem Unternehmen selbst überlassen.

Kritik von der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft vida steht der Ausweitung der Sonntagszustellung kritisch gegenüber. Sie verweist darauf, dass der Kollektivvertrag für Kleintransporteure einen Einsatz am Sonntag nicht abdeckt und die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen bislang nicht ausreichend geregelt seien. Die Gewerkschaft stellt zudem die Notwendigkeit der Sonntagsarbeit grundsätzlich infrage und fordert faire Rahmenbedingungen für alle betroffenen Beschäftigten.