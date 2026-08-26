Amazon verkürzt Rückgabefrist: Millionen Kunden haben künftig weniger Zeit

Amazon verkürzt erneut die Rückgabefristen – diesmal trifft es 16 weitere Kategorien. Wer künftig zu lange wartet, hat das Nachsehen.

Ab dem 1. September 2026 gelten bei Amazon für 16 weitere Produktkategorien verkürzte Rückgabefristen. Statt der bisher gewährten 30 Tage haben Kunden dann nur noch die gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage Zeit, um den Widerruf zu erklären – gerechnet ab dem Tag des Wareneingangs. Für den anschließenden Rückversand des Pakets bleiben weitere 14 Tage.

Für Online-Käufe in der Europäischen Union und damit auch in Österreich haben Verbraucher gesetzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht, das ab dem Tag des Wareneingangs beginnt; nach Erklärung des Widerrufs bleibt dem Kunden nochmals bis zu 14 Tage Zeit, die Ware zurückzusenden. Amazon passt nun seine bisherige Kulanzregelung von 30 Tagen an dieses gesetzliche Minimum an.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Damit es bei der technischen Umstellung zu keinen Problemen kommt, hat Amazon eine Übergangsregelung vorgesehen: Alle Bestellungen, deren Zustellung bis zum 1. Oktober 2026 erfolgt, fallen noch unter die bisherige 30-Tage-Frist. Damit Kunden beim Einkauf den Überblick behalten, wird auf der jeweiligen Produktseite künftig automatisch angezeigt, ob die 14- oder die 30-Tage-Frist für den entsprechenden Artikel maßgeblich ist.

Schrittweise Anpassung

Der aktuelle Schritt reiht sich in eine bereits länger laufende Entwicklung ein: Im März 2024 strich Amazon die 30-Tage-Rückgabefrist zunächst für Kategorien wie Kameras, Elektronik, Bürobedarf, Computer, Videospiele und kabellose Produkte. Eine zweite Anpassungsrunde folgte im Juni 2025 und erfasste unter anderem Bücher, Spielzeug, Baumarktartikel, Küchenprodukte, Auto & Motorrad sowie Elektro-Großgeräte.

Für Modebegeisterte gibt es hingegen keinen Anlass zur Sorge: Bekleidung, Schuhe, Uhren und Schmuck sind von den Fristkürzungen weiterhin nicht betroffen.

Betroffene Kategorien

Zu den Kategorien, für die ab September 2026 nur noch 14 Tage gelten, zählen Babyprodukte, Haustierbedarf sowie Möbel, Beauty, Drogerie & Körperpflege sowie Luxury Beauty, Garten, Garten & Freizeit sowie Haus & Garten, Koffer, Rucksäcke & Taschen, Lebensmittel & Getränke sowie Wein, Mobile Electronics, Musikinstrumente & DJ-Equipment, Reifen sowie Zubehör für Gewerbe, Industrie & Wissenschaft.