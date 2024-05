Amok-Alarm in Schule – Drohschreiben entdeckt

Ein anonym hinterlassenes Drohschreiben auf einer Schultoilette ließ Sorgen um einen möglichen Amoklauf während der bevorstehenden Abschlussprüfungen am Dienstag aufkommen. Sofort wurden Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Schüler an der Handelsakademie in Wiener Neustadt zu gewährleisten, während der normale Unterricht im Homeschooling stattfand.

Sicherheitskonzept

Unmittelbar nach Entdeckung der Drohung leiteten Polizei und Schulleitung umfangreiche Überprüfungen der Bedrohungslage ein und entwickelten ein detailliertes Sicherheitskonzept für den Prüfungstag. Dieses Konzept sah vor, dass nur Schüler, die für die Prüfungen eingeteilt waren, Zugang zur Schule hatten, während der Zutritt für schulfremde Personen strikt unterbunden wurde.

Für alle anderen Schüler wurde der Übergang zum Homeschooling als präventive Maßnahme beschlossen, um einen möglichen Angriff zu verhindern und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Vergleichbare Vorfälle

Diese Ereignisse stehen nicht isoliert da. Ähnliche Bedrohungen hatten erst kürzlich das Bundesschulzentrum in Tulln in Alarmbereitschaft versetzt, wo ebenfalls mit der Einführung eines Sicherheitsdienstes und eines engmaschigen Kontrollsystems reagiert wurde.

Kontinuierlicher Austausch

Die Bildungsdirektion, die exekutive Gewalt und die Schulleitung bleiben im ständigen Austausch, um die Situation zu überwachen und bei Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen. Diese Kooperation unterstreicht die ernsthafte Haltung der Behörden gegenüber jeder Form von Bedrohungen in Schulen.