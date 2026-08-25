Amokfahrt in Bosnien: Ein Verletzter weiter in Lebensgefahr

Ein Pferderennen, ein Zelt, ein eskalierender Streit und plötzlich rast ein Auto in eine Gruppe junger Männer.

Nach einem Pferderennen am Samstag, 22. August, im Dorf Bijeljani in der Region Trebinje (Bosnien und Herzegowina) endete ein Ausflug für vier junge Männer im Krankenhaus – einer von ihnen kämpft auf der Intensivstation um sein Leben und wartet auf eine Operation. Drei weitere erlitten leichtere Verletzungen. Der mutmaßliche Täter, Željko Vujović, wird des versuchten schweren Mordes beschuldigt.

Eskalation unter dem Zelt

Die Gruppe, allesamt aus dem Dorf Korita bei Bileca, hatte den Samstag bei den Pferderennen verbracht. Nach dem Ende der Veranstaltung setzten sie sich unter das Zelt der Familie Vujovic, um etwas zu trinken. Dort eskalierte die Situation rasch.

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Augenzeuge Milos Dumnic schilderte gegenüber dem Sender ATV, wie es dazu kam: „Es gab ein Missverständnis, und er fing an, Tische und Stühle um uns herum zu werfen. Wir haben mit ihm geredet – keine Schlägerei, kein Schubsen, kein Streit. Als wir dann gehen wollten, stand er bereits mit seinem Auto bereit, fuhr auf uns zu und überfuhr uns einfach.“

Flucht und Festnahme

Nach der Tat flüchtete Vujović vom Tatort. Die Polizei konnte ihn jedoch aufgreifen und übergab ihn gemeinsam mit drei weiteren Festgenommenen der Staatsanwaltschaft Trebinje.

Zwei der Verhafteten stehen im Verdacht, dem Täter bei der Flucht geholfen zu haben, einer Frau wird Beweismittelvernichtung vorgeworfen. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe wird Vujović vor dem Bezirksgericht Trebinje angeklagt.