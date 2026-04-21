Apple-Führung: Tim Cook übergibt nach 15 Jahren an Ternus

Nach 15 Jahren an der Spitze: Apple steht vor einem Führungswechsel – und der Konzern hat bereits einen Namen für die Nachfolge.

Anfang September legt Tim Cook sein Amt als Chief Executive Officer von Apple nieder – das gab der US-amerikanische Technologiekonzern am Montag bekannt. Als Nachfolger wurde John Ternus bestimmt, der dem Unternehmen seit 2001 angehört und zuletzt für die Leitung der Hardware-Entwicklung verantwortlich zeichnete.

Cook selbst wechselt in den Verwaltungsrat, dessen Vorsitz er übernehmen wird, und bleibt dem Konzern darüber hinaus in ausgewählten Bereichen erhalten – unter anderem in der Pflege von Beziehungen zu politischen Entscheidungsträgern weltweit.

Geordnete Übergabe

Einer offiziellen Stellungnahme zufolge wird Cook seine Funktion als CEO während der Sommermonate noch ausüben und in dieser Zeit eng mit Ternus zusammenarbeiten, „um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten“. Damit erhält der iPhone-Hersteller nach rund 15 Jahren erstmals wieder eine neue Führungspersönlichkeit an der Spitze.

Cook selbst kommentierte den bevorstehenden Abgang mit den Worten: „Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und das Vertrauen erhalten zu haben, ein so außergewöhnliches Unternehmen zu leiten. Ich liebe Apple von ganzem Herzen und bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit einem Team von so genialen, innovativen, kreativen und zutiefst engagierten Menschen zusammenzuarbeiten, die sich unermüdlich dafür eingesetzt haben, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu schaffen.“

Ternus‘ Profil

Während Cooks Amtszeit stieg die Marktkapitalisierung von Apple nach Unternehmensangaben von rund 350 Milliarden auf 4 Billionen US-Dollar. Ternus wiederum gilt als einer der Architekten hinter der Erholung des Mac-Geschäfts und dem damit verbundenen Gewinn von Marktanteilen.

Ben Bajarin, Analyst beim Beratungsunternehmen Creative Strategies, bescheinigt dem designierten CEO großen Rückhalt innerhalb des Konzerns – Ternus werde „frische Energie“ mitbringen.