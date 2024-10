Arnautovic führt Österreich zu 5:1 Triumph gegen Norwegen

In der Nations League gelang Österreichs Fußballnationalmannschaft ein eindrucksvoller 5:1-Erfolg gegen Norwegen. Marko Arnautovic glänzte als zweifacher Torschütze und rückt damit näher an den Rekord von Toni Polster heran, der mit 44 Toren als Österreichs erfolgreichster Torschütze gilt.

Kraftvoller Auftritt in Linz

Das Spiel im Linzer Stadion war von Beginn an von der Dominanz der österreichischen Mannschaft geprägt. Die Gastgeber erzielten innerhalb von 22 Minuten vier Tore gegen das norwegische Team um Starspieler Erling Haaland und sicherten sich damit den klaren Sieg. Die Leistung des ÖFB-Teams hätte sogar noch zu einem höheren Ergebnis führen können. Österreich bleibt in der Nations League B3 auf Erfolgskurs, punktgleich mit Norwegen und Slowenien, und könnte mit zwei Siegen in den noch ausstehenden Spielen gegen Kasachstan und Slowenien den Aufstieg in Liga A erreichen.

Arnautovic begeistert von Teamleistung

Nach dem Spiel lobte Marko Arnautovic seine Mitspieler: „Das ist die beste Nationalmannschaft, die Österreich je hatte.“ Er betonte die Stärke und Geschlossenheit der Mannschaft, die selbst ohne wichtige Spieler wie Xaver Schlager, David Alaba und Kevin Danso überzeugte. Arnautovic war maßgeblich am Sieg beteiligt: Sein erstes Tor war ein beeindruckender Schuss in den Winkel, gefolgt von einem sicher verwandelten Elfmeter, der das Team zur 2:1-Führung brachte.

Trotz der Annäherung an Polsters Torrekord bleibt Arnautovic bescheiden: „Das interessiert mich nicht. Aber Riesenrespekt für Toni Polster und was er für das Nationalteam geleistet hat.“ Sein Fokus liegt vielmehr auf der Unterstützung des Teams: „Ich will einfach meine Leistung für die Mannschaft bringen. Das zählt für mich.“