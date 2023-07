Aspartam in Lebensmitteln: WHO wirft kritischen Blick auf Süßstoff

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat kritischen Blick auf den in vielen alltäglichen Lebensmitteln enthaltenen Süßstoff Aspartam geworfen. Von Diät-Cola bis zum Mars Extra-Kaugummi – Aspartam lässt sich in einer Vielzahl von Produkten finden. Und trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich seiner potenziellen Auslösung von Krebserkrankungen, dominiert die Auffassung, dass Aspartam in den festgelegten Mengen ungefährlich bleibt.

Francesco Branca, Chef des Ernährungsbereichs der WHO, hat jedoch eine andere Empfehlung für Verbraucher. Wenn sich Konsumenten entscheiden müssen, ob sie eine Cola mit Süßstoffen oder eine mit Zucker nehmen,“ mahnt Branca, „denke ich, dass sie eine dritte Option in Erwägung ziehen sollten – nämlich stattdessen Wasser zu trinken.

Während die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) in Lyon Aspartam als „potenzielles Karzinogen“ einordnet, halten Experten des Gemeinsamen FAO/WHO-Ausschusses für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) die Beweislage für dünn. Sie schlagen vor, den täglichen Aspartamkonsum auf weniger als 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu beschränken, eine Empfehlung, die seit 1981 gilt und weltweit Beachtung findet.

Die Kontroverse über Aspartam und dessen potenzielle krebsauslösende Eigenschaften hat zu einer Debatte unter Experten geführt. Einige, die nicht an den Studien beteiligt waren, deuten darauf hin, dass die Verbindung von Aspartam und Krebs kaum nachweisbar ist. „Unsere Ergebnisse zeigen nicht, dass gelegentlicher Konsum ein Risiko für die meisten Konsumenten darstellen könnte,“ meint Branca.

Trotzdem ist die Wissenschaft immer auf der Suche nach Antworten. „Unserer Meinung nach ist dies tatsächlich eher ein Aufruf an die Forschungsgemeinschaft, die mögliche krebserregende Gefahr, die der Konsum von Aspartam darstellen kann oder nicht, besser zu klären und zu verstehen,“ sagt Mary Schubauer-Berigan, eine Wissenschaftlerin, die sich mit dem Thema auseinandersetzt.

Die IARC hat Aspartam zusammen mit Aloe Vera-Extrakt und traditionell eingelegtem asiatischem Gemüse auf die Liste der „potenziellen Karzinogene“ gesetzt, basierend auf Studien, die einen Zusammenhang zwischen der Entstehung von Leberkrebs und dem Konsum von Aspartam nahelegen.

Es gibt jedoch Bedenken, dass diese neuen Informationen dazu führen könnten, dass Menschen, die Diät-Limonaden trinken, stattdessen zu zuckerhaltigen Getränken wechseln könnten, was weitere gesundheitliche Probleme nach sich ziehen könnte. „Übergewicht ist ein viel größeres Problem und ein größerer Risikofaktor, als Aspartam es jemals sein könnte,“ betont Therese Bevers, die medizinische Leiterin des Krebspräventionszentrums der Universität Texas.

Um die festgelegte Grenze zu überschreiten, müsste ein 60 bis 70 Kilogramm schwerer Mensch täglich 9 bis 14 Dosen aspartamgesüßter Limonade trinken. Eine Menge, die das Zehnfache des Durchschnittskonsums darstellt.