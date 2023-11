ATP-Finals: Djokovic zerlegt Alcaraz, nun Showdown gegen Sinner

Die Tenniswelt bereitet sich auf ein episches Finale bei den ATP-Finals in Turin vor. Novak Djokovic und der junge italienische Herausforderer Jannik Sinner treffen aufeinander. Während Djokovic auf seinen siebten Titel und damit den alleinigen Rekord bei den ATP-Finals abzielt, schreibt Sinner bereits jetzt Geschichte, indem er als erster Italiener jemals das Finale erreicht hat.

Djokovic zeigte sich in seiner Halbfinalbegegnung mit Carlos Alcaraz in Bestform. In einer Neuauflage des Wimbledon-Finales dominierte er das Spiel und ließ seinem Gegner kaum eine Chance. Nach nur 1:28 Stunden und mit einem souveränen 6:3, 6:2 verwandelte er seinen zweiten Matchball und sicherte sich das Ticket für das große Finale.

Parallel dazu lieferte sich Sinner ein hitziges Duell mit dem Russen Daniil Medwedew. In einem packenden Match, das die Zuschauer in seinen Bann zog, behielt der Südtiroler mit 6:3, 6:7 (4/7), 6:1 die Oberhand. Besonders im entscheidenden Satz zeigte Sinner Nervenstärke und ließ Medwedew keine Chance.

Titel Nummer 7 im Visier

Djokovic, der zum neunten Mal das Finale der ATP-Finals erreicht, trifft auf einen motivierten und selbstbewussten Sinner, der zum ersten Mal in seiner Karriere nach dem Titel greift. Interessanterweise hatten die beiden bereits in der Gruppenphase ein Aufeinandertreffen, bei dem Sinner den serbischen Superstar in drei hart umkämpften Sätzen bezwang.

Sinner, der sich auf dem schnellen Belag in Turin sichtlich wohlfühlt, äußerte sich nach dem Halbfinalsieg: „Es war ein richtig hartes Spiel heute, ich bin froh, im Finale zu stehen“. Der Südtiroler setzt zudem auf den Heimvorteil: „Klar, das Publikum gibt mir so viel Energie. Für mich ist es ein Vergnügen, vor den Heimfans zu spielen.“

Während Djokovic seinen siebenten Titel und damit den Rekord bei den ATP-Finals anstrebt, hofft Sinner, seine beeindruckende Leistung fortzusetzen und den Heimvorteil zu nutzen.