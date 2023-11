Titelverteidiger Djokovic tritt erneut bei ATP-Finale an

Die Tenniswelt blickt gespannt nach Turin, wo ab Sonntag das mit 15 Millionen Dollar dotierte ATP-Finale stattfindet. Acht der besten Spieler des Jahres treten an, um den prestigeträchtigen Titel zu erringen. Unter ihnen ist auch der 36-jährige Serbe Novak Djokovic, der nicht nur Titelverteidiger, sondern auch ältester Spieler im Feld und großer Favorit ist. Djokovic könnte mit einem weiteren Triumph Geschichte schreiben und die Nummer-1-Position für die gesamt 400. Woche sichern.

Das ATP-Finale in Turin verspricht Tennis auf höchstem Niveau. Die acht besten Spieler des Jahres treffen aufeinander und kämpfen um den begehrten Titel und ein Preisgeld von nicht weniger als 4,8 Millionen Dollar – ein Rekord im Tennissport. Die Augen der Tennisfans sind dabei vor allem auf einen Spieler gerichtet: Novak Djokovic.

Djokovic vor neuem Rekord

Djokovic, der aktuelle Weltranglisten-Erste, hat die Chance, mit einem weiteren Triumph im Finale am 19. November das „Masters“ zum insgesamt siebenten Mal zu gewinnen. Damit würde er alleiniger Rekordhalter vor Roger Federer werden und zudem erneut den ersten Rang zum Jahresende fixieren. Sollte ihm das gelingen, würde er am 20. November einen neuen Meilenstein setzen: Er wäre am Tag nach dem Finale die gesamt 400. Woche Nummer eins der Welt.

Herausforderer: Alcaraz und Co.

Im Gegensatz zum Vorjahr ist Djokovic‘ vermeintlich größter Herausforderer, Carlos Alcaraz, diesmal dabei. Der Spanier, der im Vorjahr wegen einer Bauchmuskelverletzung fehlte, hat allerdings seit seinem Wimbledonsieg keinen Titel mehr gewonnen und enttäuschte bisher im Herbst.

Abwesenheit von Nada

Ein großer Abwesender in der Pala Alpitour Arena ist Rafael Nadal. Der Spanier, der im Vorjahr in der Vorrunde ausschied, plant sein Comeback nach seiner Verletzung bei den Australian Open im vergangenen Jänner noch nicht. Man hofft auf seine Rückkehr in Melbourne 2024.

Das ATP-Finale in Turin verspricht Spannung, Dramatik und Tennis auf höchstem Niveau. Alle Augen sind auf Novak Djokovic gerichtet, der die Chance hat, Geschichte zu schreiben. Aber auch die Herausforderer sind bereit, um den Titel zu kämpfen. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Eines ist jedoch sicher: Das ATP-Finale wird Tennisfans rund um den Globus begeistern.