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Kurioser Diebstahl

Auf Fahrrad entkommen: Dieb klaut Sparschwein aus Kärntner Hotel

Auf Fahrrad entkommen: Dieb klaut Sparschwein aus Kärntner Hotel
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Ein Sparschwein als Diebesgut – in einem Hotel in Spittal an der Drau machte sich ein Dieb mit mehreren hundert Euro Trinkgeld davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, dem 30. August 2026, gegen 06:00 Uhr morgens wurde in einem Hotel in Spittal an der Drau ein Diebstahl verübt. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in die Rezeption des Hauses und entwendete dort eine Trinkgeldkasse, die in Form eines Sparschweins gestaltet war. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Im Anschluss an die Tat flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Der Täter wird als männlich, dunkelhäutig und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung sowie dunkle Schlapfen und führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Personen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, ihre Hinweise der Polizeiinspektion Spittal an der Drau unter der Telefonnummer +43 59133 2220 zu melden.

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