Aufgepasst: Auf dieser Autobahn blitzen neue Radarfallen

Wer auf der Autobahn das Gaspedal durchdrückt, sollte aufpassen: Die alten Radarboxen sind weg – doch ihre Nachfolger bringen Laser-Präzision ins Spiel.

Nach kurzer Unterbrechung kehren die Radargeräte an ihre angestammten Positionen zurück – allerdings in deutlich modernisierter Form. Die neuen Anlagen nutzen Lasertechnologie, die eine präzisere Geschwindigkeitsmessung ermöglicht. „Die alten Anlagen waren technisch überholt“, erklärt ASFINAG-Sprecher Alexander Holzedl im Gespräch mit dem ORF. „Jetzt kommen moderne Geräte mit Lasertechnologie – die messen exakter und funktionieren absolut zuverlässig.“ Mit dieser Aufrüstung verfolgt die ASFINAG in Kooperation mit der Polizei das zentrale Anliegen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Erst kürzlich wurden die veralteten Radarboxen demontiert – unter anderem auf dem Autobahnabschnitt zwischen Hallwang und Wals-Siezenheim im Bezirk Salzburg-Umgebung in Fahrtrichtung Deutschland. Wer nun jedoch auf ungehinderte Fahrt spekuliert, wird enttäuscht: Die Nachfolgemodelle stehen bereits für ihren Einsatz bereit.

Salzburger Streckenabschnitt

Der Austausch der Messgeräte wurde notwendig, da die bisherigen Anlagen das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht hatten. Die Erneuerung betrifft den Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Salzburg West und Salzburg Nord – konkret zwischen Hallwang und Wals-Siezenheim. Dabei werden die bestehenden Standorte ohne Veränderung übernommen.